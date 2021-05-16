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16 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

Dijital bağımlılara dönüşebiliriz

16 Mayıs 2021, Pazar
Bilişim Teknolojileri Eğitmeni Gökçe Akbıyık pandemi sürecinde fertlerin dijital tüketimlerinin arttığını, dijital bağımlılık tehlikesi söz konusu olduğunu vurguladı.

BÜMED MEÇ Okulları Bilişim Teknolojileri Eğitmeni Gökçe Akbıyık, hastalık korkusu, karantina psikolojisi, sürecin belirsizliği, artan ekonomik sorunlarla birlikte pandemi sürecinde fertlerin dijital tüketimlerinin arttığını söylüyor. Akbıyık, fertlerin teknoloji kullanımında sağlıklı davranışların önemine dikkat çekerek, “Tüm dünya COVID-19 ile birlikte pandemi kısıtlamaları altında. Hastalık korkusu, karantina, sosyal mesafe, sürecin belirsizliği, iktisadî sorunlar sonucu ortaya çıkan yalnızlık hâli insanları daha kaygılı hale getirdi ve bilgi ve iletişim teknolojileri stresten kaçmanın bir yolu oldu. Burada dijital bağımlılık tehlikesi söz konusu. Sağlıklı davranışlar önce alışkanlıklara sonra da bağımlılık yapan kalıplara dönüşebilir” diyor.

Dijital bağımlılık belirtileri

Akbıyık, pandemiyle birlikte dijital bağımlılık gösterenlerin sayısında önemli artış olduğuna dikkat çekiyor ve belirtileri şöyle anlatıyor: “Dijital bağımlılık, bilgi ve iletişim teknolojilerini aşırı kullanma isteğinin önüne geçilememesi, yoksun kalındığında gergin davranışlar sergilenmesidir. Dijital platformların tasarımında bulunan haber akışı, bildirimler, beğeniler ve yorumlar kullanıcıların ekran sürelerinin artmasına yol açar. Dijital bağımlılık belirtileri arasında; sosyal ilişkilerin ve sorumlulukların aksaması, teknoloji kullanımı sırasında zaman kontrolünün kaybedilmesi, fizikî aktivitelerin azalması, yeterli uyku alınmaması, fazla kullanımdan dolayı eleştirildiğinde aşırı tepki gösterme ve el, sırt, boyun ağrıları, gözlerde kuruluk, duruş bozukluğu, baş ağrısı, halsizlik gibi fizikî rahatsızlıklar gösterilebilir.”

“Ebeveynler çocuklarına rol model olmalı

Akdemir, pandemi sürecinde uzaktan eğitim ve uzaktan çalışmayla artış gösteren teknoloji kullanımıyla yaşanan dijital dönüşümü; duygusal, bilişsel ve fiziksel olarak sağlıklı yönetebilmek için önerilerini ise şöyle sıralıyor: Günlük rutinimizde düzenli fiziksel egzersiz yapmak, uyku düzeni oluşturmak, aile üyeleri ile birlikte kaliteli zaman geçirmek, kişinin, farklı ilgili alanları ile ilgili kendi kendine zaman geçirme yolları bulması, ekranda harcanan süreyi düzenlemek ve günlük kullanım süresi hakkında bildirim sağlayan uygulamaların cihazlara yüklenmesi, teknolojiden bağımsız etkinliklerde bulunurken cihaz bildirimlerini kapatmak, ebeveynlerin; kendi teknoloji kullanımları ile ilgili alışkanlıklarını düzenlemeleri ve çocuklarına rol model olmaları, yararlı olacaktır.

“FAYDALI DİJİTAL ALIŞKANLIKLAR EDİNMELİYİZ”

İnsanların doğuştan sosyal canlılar olduğunu hatırlatan Gökçe Akbıyık, “İçinde bulunduğumuz dijital dönüşümü doğru değerlendirerek faydalı dijital alışkanlıklar ve fırsatlar oluşturabilir, kendi hayatlarımızda da olumlu ve kalıcı dönüşümler sağlayabiliriz” diyor. Akbıyık’ın faydalı dijital alışkanlıklar için önerileri ise şöyle: “Başkaları ile sosyalleşmek zihinsel sağlığımız için önemli. Sosyal medyanın yol açtığı iletişim fırsatlarını iyi değerlendirmek, arkadaş çevremizle internet veya telefon aracılığıyla iletişim halinde kalmak pandemi döneminde yaşadığımız stresi azaltmaya yardımcı olabilir”

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