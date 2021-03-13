DSÖ: Aşıdan dolayı hiç kimse ölmedi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünya genelinde 335 milyondan fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının uygulandığını, aşıdan dolayı hiç kimsenin ölmediğini ve bugün de Johnson and Johnson’ın Kovid-19 aşısına acil kullanım için onay verildiğini bildirdi.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün İsviçre’nin Cenevre şehrindeki merkezinde video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenledi. Ghebreyesus, bazı ülkelerin, Oxford Üniversitesinin AstraZeneca şirketi ile geliştirdiği aşının kullanımını askıya aldığının farkında olduklarını, bu aşıya ilişkin incelemelerinin sürdüğünü söyledi. Dünya çapında 335 milyondan fazla Kovid-19 aşısının uygulandığını belirten Ghebreyesus, aşıdan dolayı hiç kimsenin ölmediğini, bununla beraber virüs sebebiyle en az 2,6 milyon kişinin vefat ettiğini dile getirdi. Ghebreyesus, “Aşıların olabildiğince hızlı ve eşit bir şekilde dağıtılması uzadıkça daha fazla insan ölmeye devam edecek.” uyarısında bulundu. AA

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