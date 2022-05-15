DSÖ uyardı: Bebek reklamlarına dikkat

DSÖ tarafından yayınlanan raporda, bebek formülü üreticilerinin anneleri ve anne adaylarını reklamlar yoluyla yanlış yönlendirdiği belirtildi.

Bebeğin ilk 6 ay ihtiyacı olan protein, yağ, demir, vitamin gibi her türlü besin değerini karşılamasında oldukça önemli bir yere sahip olan anne sütü, bebeklerin ruhsal, bedensel ve zeka gelişimine katkı sağlamakta. Her türlü enfeksiyona karşı koruyucu bir rol üstlenen anne sütünün önemi hakkında açıklamalarda bulunan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) anne ve anne adaylarını uyardı. Yasemin.com’daki habere göre DSÖ, yayınladığı “Anne sütü muadillerinin kullanımının teşvik edilmesi için dijital pazarlama stratejilerinin kapsamı ve etkisi” adlı raporunda 55 milyar dolarlık bir ticaret hacmine sahip olan bebek formülü sektörünü değerlendirdi. Buna göre; internet kullanan anne ve anne adaylarının “sinsice” ve “ısrarla” hedef alındığı belirten raporda firmaların hamileler ve annelere “hayatlarının en hassas dönemlerinden birinde” erişebilmek üzere sosyal medya platformlarına ve fenomenlerine ciddi paralar ödedikleri ileri sürüldü.

ANNELER EMZİREREK BESLEMEDEN UZAKLAŞTIRILIYOR

Bebeklerinin nasıl besleneceğine dair ailelerin alacağı kararları etkilemek üzere tasarlanmış dijital pazarlama tekniklerini konu alan DSÖ, raporunda formül sütü firmalarının; uygulamalar, sanal destek grupları (bebek klüpleri), sosyal medya fenomenleri, promosyon ve yarışmalar, forumlar ve benzeri hizmetler yoluyla kişisel bilgileri toplayabildiği veya satın alabildiği ve bu yolla hamile ve annelere kişiselleştirilmiş tanıtımlar gönderebildiği vurguluyor. Formül firmaları sosyal medya hesaplarında günde 90’a varan paylaşım yaparak 229 milyon anne ve anne adayına doğrudan ulaşabiliyor. Bu paylaşımlar anne sütü muadillerinin satışını artırırken, anneleri DSÖ’nün önerisi çerçevesinde sadece emzirerek beslemeden uzaklaştırabiliyor. DSÖ Beslenme ve Gıda Güvenliği bölüm başkanı Dr. Francesca Branca, ticari formül sütlerin teşvikinin çoktan yasaklanmış olması gerektiğine işaret ederken “sinsi” pazarlama tekniklerinin affedilemez olduğunu ifade ediyor.

Haber Merkezi