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7 MAYIS 2021 CUMA - YIL: 52

Dünya genelinde aşılama sürecinde son durum?

07 Mayıs 2021, Cuma 16:52
Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 1 milyar 240 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin, 297 milyon 730 bin doz ile dünyada en fazla aşı yapılan ülke olurken onu 251 milyon 970 bin ile ABD, 162 milyon 600 bin ile Hindistan, 51 milyon 230 bin ile İngiltere, 46 milyon 540 bin ile Brezilya, 33 milyon 570 bin ile Almanya, 24 milyon 762 bin ile Türkiye, 23 milyon 950 bin ile Fransa, 22 milyon 640 bin ile İtalya, 21 milyon 370 bin ile Endonezya, 21 milyon 180 bin ile Rusya, 19 milyon 950 bin ile Meksika, 18 milyon 490 bin ile İspanya, 15 milyon 300 bin ile Şili, 14 milyon 920 bin ile Kanada, 13 milyon 30 bin ile Polonya, 10 milyon 910 bin ile Bileşik Arap Emirlikleri (BAE), 10 milyon 490 bin ile İsrail ve 10 milyon 70 bin ile Suudi Arabistan izledi.

Nüfusa oranla her 100 kişide en fazla doz aşı yapılan ülke Seyşeller oldu. Uygulanan doz sayısının ülke nüfusunu aştığı Seyşeller'de, her 100 kişiye düşen doz sayısı 129,88 oldu.

Bu ülkeyi 121,18 doz ile İsrail, 110,28 ile BAE, 93,95 ile San Marino, 81,4 ile Malta, 80,02 ile Şili, 78,44 ile Bahreyn, 78,4 ile Maldivler, 75,46 ile İngiltere, 75,34 ile ABD, 66,96 ile Macaristan, 62,35 ile Butan, 62,15 ile Monako, 60,13 ile Katar, 59,37 ile Moğolistan, 56,83 ile Uruguay ve 54,6 ile Sırbistan izledi.

Türkiye en çok aşı yapılan yedinci ülke

Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Türkiye'de bugüne kadar 24 milyon 762 bin 669 doz Kovid-19 aşısı yapıldı. Türkiye, toplam aşı sayısı bakımından dünyada 7. sırada yer alırken her 100 kişiye düşen aşı sayısı 29,01 oldu.

14 milyon 497 bin 987 kişiye ilk doz, 10 milyon 264 bin 682 kişiye de ikinci doz aşılar uygulandı.

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla uygulanan doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlanmış olduğu anlamına gelmiyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 156 milyon 797 bini aşarken virüs nedeniyle 3 milyon 272 binden fazla kişi öldü.

AA

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