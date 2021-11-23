Eczanelerde 650 ilaç bulunmuyor

Türkiye’de ilâç fiyatları, her yıl Şubat ayında kur ayarı ve zam oranıyla belirleniyor. Aynı şekilde her yıl Şubat ayı gelmeden piyasada ilâç sıkıntısı yaşanıyor. Bu yılın farkı, önceki senelerde Aralık gibi başlayan stok sorununun Ekime çekilmiş olması.

Dünya’nın haberine göre; eczacılar kurdaki artış ve pandeminin etkileri sebebiyle ilâç sıkıntısı yaşadıklarını belirtirken, Bakanlığın “Sistemde ilâçlar görünüyor” açıklaması çelişki oluşturuyor. Eczacılar Odası Yönetim Kurulu Üyesi Zozan Padel, çelişkinin eczacılarla vatandaşı karşı karşıya getirdiğini belirtirken meslektaşlarını, “Hiçbir eczane ya da ilâç deposunun dört ay ilâç satmama lüksü yok. Hem sistem hem de kur ve hammadde krizinin etkilerini yaşıyoruz” diye savundu. Padel, bu krizin tam 650 kalem ilâçta yaşandığının altını çizdi. Padel, krizi şöyle özetledi: “Çocuk antibiyotikleri, şuruplarda ciddî sıkıntılar var. Bunun yanında diyabet, kolesterol gibi kronik sorunlarda da sıkıntı yaşıyoruz. İnsülin yok piyasada. Bir önemli kalem de ruhsal hastalıklar. Psikiyatri ilâçları, Alzheimer, şizofreni, demans gibi hastalıklarda kullanılan ilâçlar bulunamıyor. Bu kişiler kutunun dahi değişmesine tahammül edemezler. Bu nedenle muadil vermek de çok zor. Yine aynı şekilde göz damlaları, astım ilâçları da şu anda piyasada bulunamıyor.” Haber Merkezi

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