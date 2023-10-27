Ekran süresi uzadı, şaşılık 5 kat arttı

Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi Göz Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü’nden Doç. Dr. Sevil Karaman, artan tablet ve bilgisayar kullanımının çocuklarda şaşılık vakalarını 5 kat artırdığını ve göz sağlığına yönelik ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karaman, günümüzde, teknolojinin hızla gelişmesiyle birlikte çocukların daha küçük yaşlardan itibaren dijital ekranlarla yoğun bir şekilde etkileşimde olduğunu aktardı. Erken teşhis çok önemli Bilgisayar, tablet, akıllı telefon ve diğer dijital cihazlar eğitimden eğlenceye, sosyal etkileşimden oyunlara kadar bir dizi aktivite için kullanıldığını belirten Karaman, “Ancak uzun süreli ve sürekli ekran kullanımının çocukların göz sağlığı üzerindeki etkileri endişe verici. Özellikle, şaşılık gibi göz problemleri, uzun süreli ekran maruziyetiyle daha sık ortaya çıkabilir. Şaşılık sorununda erken teşhis önemli. Göz kaslarının uzun süre boyunca sabit bir odak noktasına yönlendirilmesi, kaslarda yorgunluğa ve zayıflamaya yol açabilir. Bu durum özellikle genç yaşlardaki çocuklarda şaşılık riskini artırabilir. Şaşılık, gözlerin doğru bir şekilde hizalanamadığı bir durumdur ve uzun süreli ekran kullanımı bu hizalanmayı zorlaştırabilir” dedi. AA

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