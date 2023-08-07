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7 AĞUSTOS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Emzirmek anneyi de, bebeği de koruyor

07 Ağustos 2023, Pazartesi 00:12
ABD’nin Massachusetts eyaletinde yürütülen bilimsel bir araştırma, emzirmenin hem anne hem de yenidoğan sağlığı için çok büyük faydaları olduğunu ortaya koydu.

Rahmet çeşmesinden akan nimet: Formül mamalar “anne sütü”nün yerini tutamıyor

Araştırmanın sonuçlarına göre, anne sütünün içerdiği çeşitli antikorlar, bebeğin henüz yeterince gelişmemiş olan bağışıklık sistemini enfeksiyonlara karşı koruyor. Öte yandan emzirmek, annenin kanser, yumurtalık kanseri ve şeker hastalığı gibi metabolik hastalıklara yakalanma riskini azaltıyor.

Tufts Üniversitesi bünyesindeki İnsan Beslenmesi ve Yaşlanma Araştırma Merkezi’nde (HNRCA) görev yapan araştırmacılar, anne sütünde mevcut olan şeker molekülü myoinositol ile bebeğin beyin gelişimi arasında bir bağlantı keşfetti.

Elde edilen bulgulara göre, söz konusu mikro besin, özellikle de bebeğin ilk aylarında anne sütünde yüksek dozda mevcut oluyor. Söz konusu zaman dilimi, bir yenidoğanın beynindeki sinirsel bağlantıların süratli biçimde geliştiği döneme tekabül ediyor.

Haber Merkezi

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Mu’cize bir iksir: Süt ve Anne Sütü

Kur'an Tefsiri Risale-i Nur Külliyatından Şualar adlı eserden Yedinci Şua'dan bir tefekkür penceresi...

İkinci âyet

وَإِنَّ لَكُمْ فِى اْلاَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِى بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَاۤئِغًا لِلشَّارِبِينَ 1

(( “Ehlî hayvanlarda da sizin için birer ibret vardır. Onların karınlarında, kan ile fışkı arasından çıkan ve içenlerin boğazından kolayca geçen hâlis bir sütle sizi besleriz.” Nahl Sûresi 66. Ayet-i Kerime))

âyeti, ibret-feşan bir fermandır. Evet, başta inek ve deve ve keçi ve koyun olarak, süt fabrikaları olan validelerin memelerinde, kan ve fışkı içinde bulaştırmadan ve bulandırmadan ve onlara bütün bütün muhalif olarak hâlis, temiz, sâfi, mugaddî, hoş, beyaz bir sütü koymak ve yavrularına karşı o sütten daha ziyade hoş, şirin, tatlı, kıymetli ve fedakârâne bir şefkati kalblerine bırakmak, elbette o derece bir rahmet, bir hikmet, bir ilim, bir kudret ve bir ihtiyar ve dikkat ister ki, fırtınalı tesadüflerin ve karıştırıcı unsurların ve kör kuvvetlerin hiçbir cihetle işleri olamaz.

İşte, böyle gayet mu’cizeli ve hikmetli bu san’at-ı Rabbâniyenin ve bu fiil-i İlâhînin umum rû-yi zeminde, yüz binlerle nevilerin hadsiz validelerinin kalblerinde ve memelerinde aynı anda, aynı tarzda, aynı hikmet ve aynı dikkatle tecellîsi ve tasarrufu ve yapması ve ihatası, bedahetle vahdeti ispat eder.

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Mu’cize bir iksir: Anne sütü

Anne sütü mu’cize.

Bu mu’cize sütün formülü, yapılan onca araştırmalara rağmen tam anlamıyla çözülebilmiş değil. Her annenin sütü farklı. Üstelik aynı annenin sütü günün farklı saatlerinde farklı bileşimlerle salgılanabiliyor. Hatta annenin bebeklerin cinsiyetine göre bile salgıladığı sütün formülü farklı. Ay içinde, yıl içinde farklı formüller söz konusu…

Besleyici, ilâç gibi, hastalıklardan koruyucu…

Hem de emzirmek annede doğum sonrası rahimde kanama, meme ve yumurtalık kanserleri riskini azaltıyor. Astım gibi alerjik hastalıklar, obezite, kolestrol yüksekliği, tip 1 ve tip 2 diyabet, lösemi ve lenfoma gibi hastalıkların riskini azaltıyor.

Amerika’da yapılan araştırmalarda anne sütünün, bebek ölümlerini yüzde 21 oranında azalttığı tesbit edilmiş durumda. Bu oran oldukça yüksek.

Anne sütünü yeterince alamayan çocuklarda hastalık ve ölüm riskinin oldukça yüksek olduğunu, bu oranlardan da çıkarabilmek mümkün.

HORMONAL SİNYALLER

Araştırmalara göre anne sütü, sadece gıda ve ilâç değil, aynı zamanda hormonlar arası bir iletişim aracı da. (HT Pazar, 24 Mart 2013)

Peki bu iletişim nasıl sağlanıyor?

Emzirme sırasında süt aracılığıyla hormonlar gidip gelir. Bebekte bir hastalık belirtisi varsa, annenin bedeni bu sinyali alır ve sütündeki bağışıklık faktörleri yükselir. Bunun nasıl olduğu henüz çözülebilmiş değil, ama şurası kesin ki anne sütü kişiye özel hazırlanan bir iksir…

Bu yüzden hazır mamalarla mukayese edilmesi mümkün değil…

Günün farklı saatlerinde bebeğin farklı ihtiyaçlarına göre değişik bileşimlerle salgılanan anne sütü formülünü hangi mama firması taklit edebilir ki?

Bebek maması firmaları için anne sütü her zaman taklit edilemeyen “altın formül”dür.

İLÂHÎ İKRAM

Et, kemik, kan ve fışkı ortasında bembeyaz bir iksir olarak aciz yavrulara  gönderilen bu eşsiz gıda şüphesiz Rabbimizin bir ikramıdır.

Hem annelere, hem de bebeklere yapılan eşsiz bir ikramdır bu. Anneyi hastalıklardan korur, bebeğe de gıda ve ilâç olur…

Mü’mine bir anne için bebeğini emzirmek aynı zamanda bir ibadettir. Çocuk üzerinde analık haklarını oluşturan ana sebeplerdendir.

BANA, ANNENE VE BABANA ŞÜKRET!

“Biz insana, anne ve babasına iyilik etmesini emrettik. Annesi onu zaaftan zaafa düşerek taşıdı. Sütten kesilmesi de iki yıl sürdü. Bana, annene ve babana şükret; dönüşün ancak Banadır, dedik.”  (Lokman Sûresi, 14.)

Dinimizde bebeği anne sütünden kesme yaşı iki yıl olarak sınırlandırılmıştır. Şüphesiz bu iki yıl sınırlandırılmasında da keşfedilmeyi bekleyen nice sırlar vardır!

Yazı - Yasemin Güleçyüz 

 

 

Etiketler: tefekkür, anne sütü
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