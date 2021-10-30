Rahmet çeşmesinden akan nimet: Formül mamalar “anne sütü”nün yerini tutamıyor

“Anne sütü, Allah’ın bize gönderdiği rahmet eserlerinin en lâtiflerindendir.

Annenin sıcacık sinesinden, en uygun yerden, en uygun zamanda, en uygun ısıda, en uygun kıvamda, en uygun muhtevada, en uygun miktarda... gönderilir! Her zaman kullanıma hazır, tertemizdir. (...) / Hakkında ciltlerce kitap yazılabilecek kadar mükemmel hazırlanıp gönderilmiş bir gıdadır. Aklınıza gelen gelmeyen, duyduğunuz duymadığınız her türlü hastalığa karşı koruyucudur. Şu âna kadar benzeri yapılamamıştır. (...) / Anne ve bebeğe sağladığı psikolojik faydalar da uzun yıllardır araştırılıyor. (...) / Dinimizin tavsiyesi gibi Dünya Sağlık Örgütünün tavsiyesi de iki yaşına kadar bebeğin anne sütünden mahrum edilmemesidir. / Bu kitapta anne sütünün mu’cizevî özellikleri göz önüne serilirken Allah’ın sonsuz merhametinin ve şefkatinin tecellisi yine hepimizi tefekküre ve teşekküre sevk ediyor...”

Üstteki ifadeler, “Bebeğim İçin En İyisi: Anne Sütü” adlı kitap için hem “danışmanlık” yapan, hem de “ön söz” kaleme alan Uzm. Dr. Tûba Söyemezoğlu’na ait. (Bu arada, bir diğer danışmanın Doç. Dr. Ali Ayçiçek olduğunu belirtelim...)

Yeni Asya Neşriyat ve “Bizim Aile” dergisi iş birliğiyle hazırlanıp neşredilen kitap “kuşe kâğıd”a basılı, dolayısıyla—gerek mizanpajı gerekse resimlemesi ile—renkli. (Elimizdeki nüsha Ocak 2016 tarihli “ilk baskı” olup, 15,5 x 22 cm ebadında ve 96 sayfa.)

Kitap, yayınevince şöyle takdim edilmekte:

“Yeni Asya Neşriyat bünyesinde ‘Bizim Aile Kitaplığı’ olarak hazırladığımız bu bilgi setini, ailemizde hayat kalitemizi arttıracak önemli adımların ilki olarak görüyoruz.

“İlk adımımız, bebeklerimizle ilgili. ‘Bizim Aile’ dergisinin arşivinden faydalanıp, 0-2 yaş dönemini temel alarak hamilelikten anne sütüne, bebek sağlığından oyun ve oyuncak tercihlerine varıncaya kadar konuyla ilgili tüm kaynakları tarayarak sizlere kısa özetler hazırladık. Rahat ve keyif ile okuyabileceğiniz bir tasarımla size sunduk...

“Setimizin hazırlık aşamasında tabiî ki aslî kaynaklarımız olan âyet ve hadisler rehberimiz oldu. Ve yine birbirinden değerli, alanında ihtisas sahibi danışmanlarımız da bizlere destek verdiler...”

Son olarak, kitaptan bölüm başlıkları: *En sağlıklı besin kaynağı: Anne sütü *Kur’ân ve emzirme *Anne adaylarının dikkatine! *İbn-i Sina ve anne sütü *Bebeğimizi emzirmekte zorlanıyorsak... * “Emzirirken özel durumlarım var!” *Yenidoğan ve süt çocukluğu döneminde beslenmenin önemi *Anne sütünde neler var? *Bebeğinizi neden emzirmelisiniz? *Çiçeği burnunda annelere beslenme tavsiyeleri *Anne sütünü arttıran gıdalar nelerdir? *Çalışan anneler *Anne sütü eşsiz bir gıda, gıdadan da öte bir şey! *Emzirme döneminde anne-bebek psikolojisi *Süt akrabalığı *Bebeği emzirme sıklığı *Eğer bebeğiniz memeyi reddederse... *Bebeğin emzirilmesinde temizlik *Anne sütü için önemli tavsiyeler *Emzirme yerine biberon mu? *Katı besinlere başlarken... *Mamalar *Her şeyin başı “şefkat kanunu.”

KAPAK YAZISI

“Rahmet çeşmesinden akıtılan nimet: Anne sütü... / ‘Rahmetimi yüz parçaya böldüm, bir parçasını yeryüzüne indirdim.’ diyor Rabbimiz kudsî bir hadiste. O rahmet ki daha yavru doğar doğmaz sütte cisimleşir, âb-ı hayat olur, yetişir yavrunun açlığına, âcizliğine... Annenin şefkatli sinesi olur sonra ve o annenin yumuşak dokunuşlarıyla sarmalar yavruyu. / Emzirmek anne ile bebeğin arasında bir yol, emzirmek bebeğin ruhuna dokunan bir güven, emzirmek annenin içindeki sevginin coşkulu bir bayram yeri, emzirmek şefkatin cisimleşmiş hâli olur...”

