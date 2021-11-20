Evinizi bol bol havalandırın

Çocuk Alerji ve Astım Akademisi Derneği’nin Muğla’da düzenlediği 15. Çocuk Alerji ve Astım Kongresine katılan Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi olan Doç. Dr. Oktay Alver, kapalı ortamların sık sık havalandırılması gerektiğini belirterek, alınması gereken tedbirlerle ilgili soruları cevapladı.

İnsanlarda alerjiye sebep olan akarlar insanların deri döküntüleri, mantar, bakteriler ve kendi dışkısı ile beslenmekte. Evin güneşli saatlerde sık sık havalandırılarak ev içi ortamının nemi (kuru havada, özellikle nem oranı % 50’nin altına indiğinde ev tozu akarları yaşayamaz) azaltılmalı. Yatak takımları haftada en az bir kez değiştirilmeli ve çamaşır makinesinde 70⁰C’de yıkanmalı. Çocuk odalarında mümkün olduğunca az eşya bulundurulmalı. Ev tozu akarı alerjenlerinin uzaklaştırılması için bütün ev haftada en az bir kez yüksek vakumlu veya HEPA filtreli bir elektrik süpürgesi ile temizlenmeli. Yeni Asya - Aslan Özdemir

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