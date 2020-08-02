Fahrettin Koca verileri açıkladı: 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu

Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi vefat etti, toplam vaka sayısı 232 bin 856, can kaybı 5 bin 728 oldu.

Son 24 saatte 978 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 216 bin 494 oldu. "Tedbir eksikliği önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçlar açısından kaygı verici" Sağlık Bakanı Koca, "Kurban Bayramı ve tatilde tedbir eksikliği, önümüzdeki günlerde ortaya çıkacak sonuçlar açısından kaygı verici." açıklamasında bulundu. Koca, "Son 3 günde yeni hasta sayılarımızın arttığı illerde zatürre oranı aynı kaldı. Ülke genelinde ağır hasta sayımız kontrol altında görünüyor." dedi. AA

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