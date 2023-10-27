Gazze’de salgın hastalık yayılma endişesi artıyor

Abluka altındaki Gazze Şeridi’nde İsrail saldırıları sonucu yerinden edilen çok sayıda Filistinlinin sığındıkları yerlerde temel yaşam ve hijyen ihtiyaçlarının karşılanamaması nedeniyle salgın hastalık riski artıyor.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim’den bu yana düzenlediği yoğun hava saldırıları, binlerce kişinin hayatını kaybetmesine, yaralanmasına; yerleşim yerleri ve sağlık kurumlarının yerle bir olmasına yol açtı. Gazze’deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, Gazze Şeridi’nde 1 milyon 400 bin insanın evlerini terk ederek barınma merkezlerine göç etmek zorunda kaldığını aktardı. Maruf, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilenlerin bölgedeki nüfusun yüzde 70’ini oluşturduğunu ve bu kişilerin ağır insani şartlar altında yaşadığını kaydetti. “Yerinden edilenler, okullar, kiliseler, hastaneler ve sağlık merkezlerinden oluşan 223 barınma merkezine dağıldı.” diyen Maruf, barınma merkezlerindeki Filistinlilerin en temel ihtiyaçlardan bile yoksun olduğunu ifade etti. Filistin Sağlık Bakanlığı ise birinci basamak sağlık kuruluşlarında çoğu çocuk çok sayıda kişide salgın hastalık tespit edildiğini aktardı. AA

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