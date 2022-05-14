Haftada 3 gün 30 dakika yürüyüş

Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği Başkanı Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, Türkiye’de her yıl 200 bin, dünyada ise 70 milyon kişinin inme geçirdiğine dikkati çekerek, haftada 3 gün minimum 30 dakika yürüyüşle inme riskinin önlenebileceğini söyledi.

Özdemir, inmenin, beyin damarının tıkanması ya da çatlaması sonucu gelişen beyin kanaması olduğunu belirtti. İnmenin, kalp ve damar hastalıkları gibi obezite, sigara kullanımı, hipertansiyon, şeker hastalığı, uyku apne sendromu, düzensiz beslenme sonucu oluşabildiğine işaret eden Özdemir, kilo alma, sigara içme, tuzlu gıda ve aşırı alkol tüketiminden uzak durulması gerektiğini vurguladı. AA

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