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10 OCAK 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

Halk sağlığını koruma sorumluluğu var

09 Ocak 2022, Pazar 14:00
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlâç ve Tıbbî Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından inaktive Covid-19 aşısı Turkovac’a âcil kullanım onayı verildiği duyurulmuştu.

3’üncü faz çalışma sonuçları bitmeden ve açıklanmadan âcil kullanım onayı verilmesi bilim dünyasında şüphe ve kaygı uyandırmış, TTB, Turkovac’la ilgili “Âcil kullanım onayı verilmeden önce aşının ‘güvenli’ ve ‘etkili’ olduğu konusunda bir rapor var mıdır” diye sormuş, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği de Turkovac’ın faz çalışmalarının şimdiye kadarki sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılmasını istemişti.  Karaman’da konuşan Erdoğan, TTB’yi hedef alarak “Bugüne kadar bir eseriniz var mı? Sahtekârsınız” demişti. Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) Başkanı Şebnem Korur Fincancı, cumhurbaşkanının söz konusu açıklamalarına ithafen Twitter hesabı üzerinden şunları kaydetti: “Gene TTB’ye saldırı sezonu açılmış. Sorun şu ki Turkovac aşı çalışması 3’üncü faz ön verileri dahi yayınlanmamış hatta ön verilerin tamamlanma tarihine daha 13 gün, çalışmanın tamamlanmasına iki yıldan fazla zaman var. Ayrıca TTB görevleri açık, aşı araştırması alanın uzmanlarının sorumluluğu, Türk Tabipleri Birliği de halk sağlığını koruma sorumluluğu gereği toplumu olası yarar/zarar ile ilgili bilgilendirmeye çalışır.”

Haber Merkezi

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