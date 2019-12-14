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Halkın sağlığıyla oynanmasın

14 Aralık 2019, Cumartesi 16:02
TESK BAŞKANI PALANDÖKEN, “TAKLİT VE TAĞŞİŞ GIDA ÜRÜNLERİNE VERİLEN CEZALAR CAYDIRICI OLMALI. HALKIN SAĞLIĞIYLA OYNANMASIN” DEDİ.

Halkın sağlığıyla oynanmasına şiddetle karşı olduklarını dile getiren TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Taklit ve tağşiş gıda ürünleri satanlara verilecek cezaların caydırıcı seviyeye yükseltilmesi yönündeki çalışmaları destekliyoruz. Uygulanan mevcut yaptırımlar caydırıcı olmayınca sağlıksız üretim kötü niyetli kişi ve firmalar tarafından farklı yollarla sürdürülebiliyor. Bunun önüne geçmek için idari para cezası, söz konusu ürünün toplatılması ve bu ürünlerin kamuoyuna ifşa edilmesi gibi yaptırımlara ek olarak daha ağır yaptırımların uygulanmasına yönelik yeni çalışmaların tüketicinin sağlığını korumak adına olumlu bir gelişme. Verilen tüm cezalara rağmen çeşitli kurnazlıklarla aynı taklit ve tağşiş ürünleri satmaya devam edenlerin cezalarının artırılacak olması olumlu bir adım ve yapılması planlanan kanun değişikliğini destekliyoruz. Çünkü halkımızın sağlığı her şeyden önemli” dedi.

DENETİMLER ÇOK İYİ YAPILMALI

Piyasaya sürülen ve satışı yapılan tüm ürünlerin denetimine ağırlık verilmesi gerektiğini söyleyen Palandöken, “Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı ve belediye ekipleri piyasadaki gıda ürünlerine yönelik denetimleri artırmalı. Özellikle çocukların ulaşabileceği ürünlerin denetimine daha fazla hassasiyet gösterilerek yalnızca ürün içeriğine değil ambalajına da dikkat edilmeli. Piyasaya sürülen ve satılan ürünlerin çocukların yaş gruplarına uygun olup olmadığı uzmanlar tarafından incelenmeli. Tüketilen ürünlerin ambalajlarının çocuk fizyolojisine uygunluğu kontrol edilmeli. Tüketimi çocukları zorlayan ve risk taşıyan ürünlerin satışına kesinlikle izin verilmemeli. Öte yandan okul idareleri de kendi iç denetimlerini yaparak okullarda satılan gıda ürünlerinin sağlığa uygunluğunu denetlemeli” şeklinde konuştu.

HABER: ADNAN SOLMAZ

Etiketler: halk, sağlık
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