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11 KASIM 2023 CUMARTESİ - YIL: 54

Hanımlar arası uhuvvet buluşması

10 Kasım 2023, Cuma 13:25
Gemlik’de düzenlenen şefkat kahramanları buluşmasında, Risale-i Nur talebelerinin tek derdi olan “İmanımızı kurtarmanın yanında başkalarının imanını nasıl kurtarırız?” sorusuna cevap arandı.

4 Kasım cumartesi günü Bursa, Yalova, İnegöl, Orhangazi ve İznik’in katılımıyla Gemlik’de uhuvvet buluşması düzenlendi. 

Şefkat kahramanı hanımların buluşmasında, Risale-i Nur talebelerinin tek derdi olan “imanımızı kurtarmanın yanında başkalarının imanını nasıl kurtarırız?” gündem konusu oldu. 

‘Bir çocuk, küçüklüğünde kuvvetli bir ders-i imanî alamazsa, sonra pek zor ve müşkül bir tarzda İslâmiyet ve imanın erkânlarını ruhuna alabilir. Âdetâ gayr-ı müslim birisinin İslâmiyeti kabul etmek derecesinde zor oluyor, yabani düşer‘ şeklinde Risale-i Nurda anlatılan meseleyi kendilerine bir vazife telaki edip okul öncesinden başlayarak ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite dersleri konuşulup fikir alışverişinde bulunuldu. Hanımlar arasında yapılacak paneller ve hizmetler masaya yatırıldı.

21. lemanın başına kanulan ‘Bu Lem’a lâakal her on beş günde bir defa okunmalı’ ifadesinin Nur Talebelerin hizmetlerinde ve aralarındaki ihlasın her an der hatır edilmesi gerektiğini ve ihlas olmazsa, ne hizmet, ne de kardeşliğin olamayacağına dikkat çekildi. Hizmetteki sorumluluğu anlatma için ‘ihlas’ konulu bir semineri Nurefşan Akyüz sundu. Akyüz şöyle dedi: İhlas; ibadet ve amellerin Allah rızası için yapılmasıdır. Yani, bir Müslüman her şeyi Allah emrettiği için yapar. Ne kendisi ne ailesi ne akrabaları ne de birlikte yaşadığı insanların nefsi, maddi çıkarlarını kat’iyen düşünmez. Bu tür beklentilere girmeden “hâlisâne” hareket etmesidir. 

“İbadetin ruhu, ihlâstır. İhlâs ise, yapılan ibadetin yalnız emredildiği için yapılmasıdır. Eğer başka bir hikmet ve bir fayda ibadete illet gösterilse, o ibadet bâtıldır. Faydalar, hikmetler yalnız müreccih olabilirler, illet olamazlar. İhlas; ferdin, ibadet ve taat, vazife ve sorumluluklarını O emrettiği için yerine getirmesi, yerine getirirkende Onun hoşnutluğunu hedeflemesidir. İhlaslı olmalıyız, ihlası kazanmalıyız, ihlasımızı korumalıyız benzeri sözler, ihlasın üretilmesine yetmez.  

Bediüzzaman, ihlası, anlaşılabilir, öğrenilebilir, geliştirilip yükseltilebilir bir tarza tanımlamış ve  ortaya koymuştur. Böylece hayali ve sırlı bir kelime olmaktan çıkarmış, onu hayatımızın her safhasında, her amelimizde kullanabileceğimiz bir formata sokmuştur. İhlası, yalnızca ahiret işlerinde değil, dünyadaki işlerimizde de gerçek huzur ve mutluluğu bulabileceğimiz yegane haldir.  

“Kusurumuzu affet”

Seminer sonrası hep birlikte kılınan namaz ve Şule Üner’in yaptığı tesbihat ile ruhlar doydu. Yemekten sonra Risale-i Nurda geçen yemek duası yapıldı: Ya Rab! kusurumuzu affet bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Ruhumuzu cesedimize, kalbimizi nefsimize, aklımızı midemize hakim eyle. Yediğimiz yiyecekleri senin yolunda sarf etmeyi nasip eyle lezzeti şükür için isteyen kullarından eyle. Ya Rab! Resûl-u Ekrem Aleyhissalatü Vesselamın bereketi hürmetine bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan et!.. Amin!

Yemek sonrası çay ve tatlı ikramı yapıldı ve bir sonraki meşverette buluşmak üzere Gemlik’den ayrıldık. Katılan herkes adına Gemlikli abla ve kardeşlere teşekkürü bir borç biliriz. Allah hepsinden razı olsun.

SÜMEYRA ÇEVİK - ZÜLAL DESTANCI

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