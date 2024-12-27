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Hanımlar okuma programında buluştu

27 Aralık 2024, Cuma 02:53
Zübeyir Gündüzalp’in memleketi Ermenek’te her yıl yapılan ‘Hanımlar Risale-i Nur Okuma Programı’ bu yıl da uhuvvet ve şevk ile gerçekleşti.

Kübra Ünüvar Tutumlu - Ermenek

Ermenek Yeni Asya hanım okuyucuları tarafından Risale-i Nur okuma programı yapıldı. Yapılan uhuvvet dolu programa Nevşehir’den gelen Hatice Avşar da katıldı.

Bediüzzaman Said Nursî’nin ‘Kâinata değişmem’ dediği talebesi Zübeyir Gündüzalp’in memleketi olarak da bilinen Ermenek’te her yıl yapılan ‘Hanımlar Risale-i Nur Okıma Programı’ bu yıl da Hatice Avşar’ın katılımıyla büyük bir uhuvvet ve şevk ile gerçekleşti.

Beş gün süren programda ‘Hz. İbrahim’in meşrebinin Risale-i Nur’da yansıması, meşveret, ihlas, şuursuz kör hissiyat, teşbih ve temsiller, kadınlardaki şefkat,’ gibi Risale-i Nur’un muhtelif yerlerinden konular işlendi. İşlenen konular katılımcılar tarafından şevk ve ilgiyle dinlendi.

“Kan takviyesi almış gibiyim”

Ermenek Yeni Asya hanım okuyucularından bazıları düşüncelerini şu şekilde ifade etti:

Emine Yıldız: Hatice Hanım ile yaptığımız okuma programı çok güzeldi. İstifade ettiğime inanıyorum. Okumalarımı programdan sonra daha planlı olarak arttırmaya çalışıyorum. Kan takviyesi almış gibiyim.

Canan Yıldırım: Program gayet verimli ve istifadeli oldu. Özellikle seminerler çok güzeldi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun.

Aysel Yıldız: Okuma programımız inşaallah hayırlara vesile olur. Herkes çok iştiyaklıydı. Rabbim hepimizi cennet bahçelerinde buluştursun.

“Ermenek muhakkak gidip görülmesi gereken bir yer”

Hatice Avşar: Ermenek’te Zübeyir Ağabeyin bereketi hissediliyor. Küçük ve uzak bir ilçe olmasına rağmen nurlar çok güzel inkişaf etmiş. Kamp programına uyma noktasında da genç, yaşlı fark etmeksizin herkes çok iştiyaklıydı. Ermenek hanımlarının kendi arasındaki muhabbeti, uhuvveti çok kuvvetliydi ve kendimizi hiç yabancı hissetmedik. Ermenek hem fıtrî güzellik, hem de cemaat açısından muhakkak gidilmesi görülmesi gereken bir yer.

Sümeyra Yıldız: Okuma programımız çok istifadeli oldu. Sabah 10’dan akşam 8’e kadar çalışmalı dersler, şahsî okumalar, seminerler ve muhabbetli çay saatleriyle dolu dolu 5 gün geçirdik. Herkesten Allah razı olsun.

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