Hastalıkların sebebi yanlış beslenme

Prof. Dr. Yasemin Açık, yanlış beslenmenin ölümcül hastalıklara yol açtığını vurgulayarak, sağlıklı beslenmeye dair tavsiyelerde bulundu.

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Açık, sağlıksız gıdaların aralarında karaciğer rahatsızlıkları, kanser türleri gibi ölümcül hastalıkların da olduğu 200’den fazla hastalığa sebep olabildiğini söyledi. Avrupa Yeşil Mutabakatı’nda yer alan ‘Çiftlikten Çatala’ stratejisinin sağlıklı ve sürdürülebilir gıdaya erişim için taşıdığı öneme dikkat çeken Açık, evde gıda güvenliğini sağlamak için tüketicilere tavsiyelerde bulundu.

Birleşmiş Milletler’in (BM) geçen yıl açıkladığı Küresel Beslenme Raporu’na göre 690 milyon kişi yeterli ölçüde beslenemezken, sağlıklı besin maddelerine ulaşamayan insanların sayısı ise üç milyara yaklaştı. Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Açık, sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimi olmayan kişilerin, 200’den fazla hastalığa yakalanma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

“Güvenli gıdaya ulaşmak gittikçe zorlaşıyor”

Dünya genelinde hızlı nüfus artışı ve şehirleşmenin etkisiyle tabiî hayattan her geçen gün uzaklaşıldığını ifade eden Prof. Dr. Açık, bu etmenlerin yanı sıra kaynakların hızla tüketilmesi ve çevre kirliliği gibi nedenlerle de güvenli gıdaya ulaşmanın zorlaştığına dikkat çekerek, “Endüstriyel gıdalar hayatımızda her geçen gün daha fazla yer alıyor. Bunun yanında tedarik zincirinde yaşanan en küçük bir hata bile gıdanın sağlıksız bir hale gelmesine, virüs, bakteri veya vücuda zararlı bir kimyasal madde içermesine yol açabiliyor. Bu durum karın ağrısı gibi daha kısa süreli rahatsızlıklara sebebiyet verebildiği gibi uzun süreli ishale veya karaciğer rahatsızlıkları, çeşitli kanser türleri gibi ölümcül hastalıklara neden olabiliyor. Özellikle bebekler, küçük çocuklar, hamileler, yaşlılar ve herhangi bir hastalığı bulunanlar sağlıksız gıdalardan daha fazla etkileniyor.”

“Paketli gıdaları hayatınızdan çıkarın”

Çiğ veya az pişmiş hayvanî gıdaların, gübre ve ilâçlardan arındırılmamış sebze-meyvelerin, çiğ tüketilen kabuklu deniz ürünlerinin ve işlenmiş gıdaların sağlığımızı olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Prof. Dr. Yasemin Açık, evde gıda güvenliğini sağlamak için önemli ipuçları paylaştı: Alış veriş yaparken etiket okumayı alışkanlık haline getirin. Bombe yapmış, delinmiş, yıpranmış, sızıntı olan ambalajlı gıdalar satın almayın. Ürünün son kullanma tarihine, analiz değerlerine dikkat edin. Bunun yanında özellikle bir sağlık sorununuz varsa etikette kodlar ile belirtilen katkı maddelerinin muhtevasını mutlaka öğrenin. Paketlenmiş ve hazır gıdaları mümkün olduğunca hayatınızdan çıkarın. Özellikle küçük çocukların bu gıdalarla mümkün olduğunca geç tanışmasını sağlayın. Sebze ve meyveleri tüketmeden önce iyice ovarak veya temiz bir fırça yardımıyla yıkayın. Çapraz bulaşmayı önlemek için et, sebze ve ekmek için ayrı ayrı kesme tahtaları kullanın. Dondurulmuş gıdalarda soğuk zincirin kırılmamasına dikkat edin. Dondurulmuş ürünleri oda sıcaklığında değil buzluktan çıkarıp buzdolabına koyarak çözdürün. Daha acil durumlarda mikrodalga kullanın. Dışarıda çözdürmeniz gerekirse de kesinlikle güneş ışığına maruz bırakmayın ve gıdanın üzerini örtün. Çözdürdüğünüz ürünü bir daha dondurmayın. Küflenmiş, çürümüş, bozulmuş gıdaların hiçbir bölümünü tüketmeyin. Çünkü küflenme, çürüme ve bozulma gıdanın bütününü olumsuz etkiler.