"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
9 HAZİRAN 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

Hastalıkların sebebi yanlış beslenme

08 Haziran 2021, Salı 23:45
Prof. Dr. Yasemin Açık, yanlış beslenmenin ölümcül hastalıklara yol açtığını vurgulayarak, sağlıklı beslenmeye dair tavsiyelerde bulundu.

Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Açık, sağlıksız gıdaların aralarında karaciğer rahatsızlıkları, kanser türleri gibi ölümcül hastalıkların da olduğu 200’den fazla hastalığa sebep olabildiğini söyledi. Avrupa Yeşil Mutabakatı’nda yer alan ‘Çiftlikten Çatala’ stratejisinin sağlıklı ve sürdürülebilir gıdaya erişim için taşıdığı öneme dikkat çeken Açık, evde gıda güvenliğini sağlamak için tüketicilere tavsiyelerde bulundu.

Birleşmiş Milletler’in (BM) geçen yıl açıkladığı Küresel Beslenme Raporu’na göre 690 milyon kişi yeterli ölçüde beslenemezken, sağlıklı besin maddelerine ulaşamayan insanların sayısı ise üç milyara yaklaştı. Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Açık, sağlıklı ve güvenli gıdaya erişimi olmayan kişilerin, 200’den fazla hastalığa yakalanma riskiyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

“Güvenli  gıdaya ulaşmak gittikçe zorlaşıyor”

Dünya genelinde hızlı nüfus artışı ve şehirleşmenin etkisiyle tabiî hayattan her geçen gün uzaklaşıldığını ifade eden Prof. Dr. Açık, bu etmenlerin yanı sıra kaynakların hızla tüketilmesi ve çevre kirliliği gibi nedenlerle de güvenli gıdaya ulaşmanın zorlaştığına dikkat çekerek, “Endüstriyel gıdalar hayatımızda her geçen gün daha fazla yer alıyor. Bunun yanında tedarik zincirinde yaşanan en küçük bir hata bile gıdanın sağlıksız bir hale gelmesine, virüs, bakteri veya vücuda zararlı bir kimyasal madde içermesine yol açabiliyor. Bu durum karın ağrısı gibi daha kısa süreli rahatsızlıklara sebebiyet verebildiği gibi uzun süreli ishale veya karaciğer rahatsızlıkları, çeşitli  kanser türleri gibi ölümcül hastalıklara neden olabiliyor. Özellikle bebekler, küçük çocuklar, hamileler, yaşlılar ve herhangi bir hastalığı bulunanlar sağlıksız gıdalardan daha fazla etkileniyor.”

“Paketli gıdaları hayatınızdan çıkarın”

Çiğ veya az pişmiş hayvanî gıdaların, gübre ve ilâçlardan arındırılmamış sebze-meyvelerin, çiğ tüketilen kabuklu deniz ürünlerinin ve işlenmiş gıdaların sağlığımızı olumsuz yönde etkilediğini söyleyen Prof. Dr. Yasemin Açık, evde gıda güvenliğini sağlamak için önemli ipuçları paylaştı: Alış veriş yaparken etiket okumayı alışkanlık haline getirin. Bombe yapmış, delinmiş, yıpranmış, sızıntı olan ambalajlı gıdalar satın almayın. Ürünün son kullanma tarihine, analiz değerlerine dikkat edin. Bunun yanında özellikle bir sağlık sorununuz varsa etikette kodlar ile belirtilen katkı maddelerinin muhtevasını mutlaka öğrenin. Paketlenmiş ve hazır gıdaları mümkün olduğunca hayatınızdan çıkarın. Özellikle küçük çocukların bu gıdalarla mümkün olduğunca geç tanışmasını sağlayın. Sebze ve meyveleri tüketmeden önce iyice ovarak veya temiz bir fırça yardımıyla yıkayın. Çapraz bulaşmayı önlemek için et, sebze ve ekmek için ayrı ayrı kesme tahtaları kullanın. Dondurulmuş gıdalarda soğuk zincirin kırılmamasına dikkat edin. Dondurulmuş ürünleri oda sıcaklığında değil buzluktan çıkarıp buzdolabına koyarak çözdürün. Daha acil durumlarda mikrodalga kullanın. Dışarıda çözdürmeniz gerekirse de kesinlikle güneş ışığına maruz bırakmayın ve gıdanın üzerini örtün. Çözdürdüğünüz ürünü bir daha dondurmayın. Küflenmiş, çürümüş, bozulmuş gıdaların hiçbir bölümünü tüketmeyin. Çünkü küflenme, çürüme ve bozulma gıdanın bütününü olumsuz etkiler.

Okunma Sayısı: 240
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Müslümanlar, yanınızdayız

    Esnaf: Perişanız

    Hukuksuzluğu gidermeyen paket lâf ü güzaftır

    Tapulu arazilere gasp

    Hastalıkların sebebi yanlış beslenme

    Tuz Gölü küçülüyor

    Son 24 saatte 6 bin 609 vaka daha

    BM, Yemen'e 50 milyon dolar acil insani yardım sağlayacak

    Kanada Başbakanı, Müslümanları hedef alan saldırıyı 'terör eylemi' olarak niteledi

    Tansiyon hastalığı 10-12 yaşa indi

    BM, Etiyopya'nın Tigray bölgesi için 'kıtlık' uyarısında bulundu

    Bosna Kasabı'nın müebbet hapis cezası onandı

    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    Her yerde seçim isteyeceğim

    Seferberlik başladı

    AP 'Dijital Kovid Sertifikası'nı oylayacak

    İlk yurt dışı ziyaretine hazırlanıyor

    'BioNTech aşısı için artık aile hekimlerimiz de devrede'

    'Bütün marina beton malzemeyle kaplı gibiydi'

    HDP'nin kapatılması davasında raportör görevlendirildi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrat misyon ve Millet İttifakı
    Genel

    Tapulu arazilere gasp
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Önce iç barış gerekmiyor mu?
    Genel

    Hukuksuzluğu gidermeyen paket lâf ü güzaftır
    Ahmet BATTAL

    Rektörlere bir çeki düzen verin
    Cevher İLHAN

    Vahim ifşaatlar araştırılmalı…
    Feridun YÜCE

    Zübeyir Gündüzalp’den hatıralar
    Süleyman KÖSMENE

    Bir tövbenin anaforu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.