Hastanelere ‘Kapı Güvenlik Sistemleri’ kuruluyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın hastanelerde güvenlik önlemlerinin artırılması amacıyla dört ay önce verdiği talimat doğrultusunda Kapı Güvenlik Sistemleri kurulmaya başlandı.

Uygulama, Ankara Eğitim ve Araştırma, İzmir Çiğli Eğitim ve Araştırma ile İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma hastanesi başta olmak üzere 24 hastanede hayata geçirildi. Hasta ve çalışan güvenliğini tehlikeye atabilecek yasa dışı maddeler ya da cisimlerin hastaneye girişini engellemeyi amaçlayan “Kapı Güvenlik Sistemleri” uygulamasının ve güvenlik tedbirlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması planlanıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak.” ifadelerini kullandı. AA

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