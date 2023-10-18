Hekim açığı büyüyor

SAĞLIK BAKANLIĞI HEKİM AÇIĞINI KAPATMAK İÇİN İLAN ÇIKTI. 65-72 YAŞ ARASINDAKİ HEKİMLERDEN ATAMA TALEBİ TOPLANIYOR.

Sağlıkta şiddet, çalışma koşulları, yetersiz maaş gibi gerekçelerle yurt dışına doktor göçü artarken; 65-72 yaş arasındaki hekimlerden atama talebi toplanıyor. Sağlık Bakanlığı’nın atama talebini toplamasını değerlendiren Türk Tabipler Birliği (TTB) İkinci Başkanı Doç. Dr. Ali İhsan Ökten ve TTB Merkez Konseyi Üyesi Prof. Dr. Nursel Şahin, bakanlığın kamuda çalışacak hekim bulmakta zorlandığından bu ilanları açtığını ifade ettiler. artı gerçek’in haberine göre, Ökten ve Şahin sağlıkta şiddet olaylarından kaynaklı hekimlerin kamuda çalışmak istemediklerine dikkat çekti.

BAKANLIĞIN İÇİNDE BULUNDUĞU ZOR DURUMUN GÖSTERGESİ

TTB İkinci Başkanı Ökten, kamuda çalışan hekimlerin sık sık şiddete maruz bırakıldığını ve Sağlık Bakanlığı’nın yaşanılan sorunlara ilişkin çözüm getirmediğini ifade etti. Doç. Dr. Ökten, “Sağlık Bakanlığı’nın en son açtığı 3 bin kişilik kadroya 774 kişi başvurdu. Bir taraftan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘giderlerse gitsinler’ diyor diğer taraftan da kendi bakanlıklarına hekim bulamıyorlar. Bu nedenle 65-72 yaşları arasında olan hekimlere bu çağrıyı aralıklarla yapıyorlar. Sorunlara kalıcı çözümler getirilmedikçe kadro bulmalarının da oldukça zor olduğunu belirtmeliyim” dedi. Ökten, bakanlığın emeklilik yaşında olan hekimlere dönük atama taleplerinin kabul edilebilir olmadığını ifade ederken gerekçelerini ise şöyle açıkladı: “Hekimler mesleki olarak yıpranmışlıkları çok fazla olan bir grup. Eğitiminin zorluğundan tutun da uzun süreli ve uzun saatler boyunca çalışıyorlar. Kaldı ki zaten zor olan çalışma koşullarının güçlüğü günümüzde daha da arttı. O yaşa gelmiş hekimleri tekrar bu şekilde kadro açıp göreve çağırmaları bakanlığın içinde bulunduğu zor durumun ve sağlık politikalarının da ne kadar kötü olduğunun bir göstergesi.”

Haber Merkezi