‘Hekimler göçü’ kendi rekorunu kırdı

Yurt dışına giden sağlık çalışanlarının sayısı kendi rekorunu kırdı. TTB’nin verilerine göre son altı ayda 616’sı uzman, 549’u pratisyen 1165 hekim “İyi Hal” belgesi aldı.

Sağlık çalışanlarının şiddet, malpraktis davaları, düşük ücret ve mobbing başta olmak üzere karşılaştığı sorunlar çözülebilmiş değil. Binlerce doktor devletteki görevinden istifa ederken bir o kadarı da yurt dışının yolunu tutuyor. Independent Türkçe’nin Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) elde ettiği veriler, göç yolundaki hekim sayısının 2022’de katlandığını gösteriyor. Sadece haziran ayında 125’i uzman, 104’ü pratisyen toplam 229 kişi yurt dışına gitme isteğiyle TTB’den “İyi Hâl (Good Standing)” belgesi başvurusunda bulundu. Yurt dışına gitme talebiyle geçtğimiz ay belgesini alan 229 hekim arasında anesteziyoloji ve reanimasyon branşındakiler 13 kişiyle başı çekti. İç hastalıklarından 11, genel cerrahi ile kadın hastalıkları ve doğum branşlarından ise 10’ar kişi belgesini aldı.

Sayılar yükselecek

Söz konusu verilere göre yılın ilk altı ayında 616’sı uzman, 549’u pratisyen olmak üzere toplam 1165 hekim yurt dışına gitmek için gerekli belgenin sahibi oldu.Bu yıl yaklaşık 2 bin hekimin yurt dışının yolunu tutması bekleniyordu ancak ilk aydaki veriler bu sayının yükseleceğine işaret etti.

Haber Merkezi

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18 bin yabancı sağlık çalışanı işbaşı yaptı

Türkiye’den yurt dışına başta hekimler olmak üzere sağlık çalışanlarının göçü sürerken, Türkiye’de de binlerce yabancı sağlık çalışanı işbaşı yaptı. Konuyla ilgili Independent Türkçe’ye konuşan Türk Tabipler Birliği (TTB) Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut Türkiye’de göreve başlayan yabancı sağlık çalışanlarının sayısına dair rakam olduğunu ancak bunların kaçının hekim olduğuna dair net bir bilgiye sahip olmadıklarını söyledi. Çünkü Bulut’un açıklamasına göre Sağlık Bakanlığı bu bilgiyi, TTB ile paylaşmıyor. 8 yılda 18 bin 685 yabancı sağlık çalışanı geldi, 3924 Türk hekim gitti. Bulut, “Etik gereği adlarını açıklamam doğru olmaz ama artık yurt dışına giden hekimler arasında isim yapmış cerrahlar ve profesörler bile var. Çünkü hepsinin iyi hal belgesini ben imzalıyorum” açıklamasını yaptı. Bulut, gelen yabancı hekimlerin ise eğitim durumlarının ve mesleki deneyimlerinin bilinmediğini söyledi ve ekledi: Dolayısıyla asla gidenlerin yerini dolduramazlar.

İstanbul’da 4650 aile hekiminin 500’ü yabancı

İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkanı Dr. Serkan Özbakış, Independent Türkçe’ye yaptığı açıklamada İstanbul’da şu an 4650 aile hekimi olduğunu bunun 500 kadarının yabancı hekim olduğunu belirtti. İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkanı Özbakış, yabancı aile hekimleri konusunda en önemli sıkıntının dil noktasında yaşandığını belirterek şunları söyledi: “Yurt dışına giden Türk hekimlerin gittikleri ülkelerde önce dil sınavından geçmesi gerektiği halde Türkiye’deki şu anki mevzuatlar gereği yabancı sağlık çalışanlarının işe başladıktan sonraki bir yıl içerisinde Türkçe’yi bildiğini sınava girip göstermesi gerekiyor idareye. Yani başladığı zaman aslına bakarsanız yeterli bir Türkçeye sahip olmayabiliyor. Onun için sıkıntılar yaşanıyor” Haber Merkezi