Her şey ailede başlıyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, “Aile sağlam olursa toplum sağlam olur, toplum sağlam olursa millet sağlam olur ve devlet sağlıklı olur. Hepsi ailede başlıyor” dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın 3. Aile ile İlgili Güncel Meseleler Çalıştayı’na katıldığı bildirildi. Erbaş çalıştayda yaptığı konuşmada, son yıllarda en çok önemsedikleri ve önceledikleri konuların başında aile konusunun geldiğine dikkati çekti. Çalıştayda, Türkiye’deki demografik değişim, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının nüfusun güçlendirilmesiyle ilgili çalışmaları, toplumsal değişimlerin evlilik yaşına ve nüfus artış hızına etkileri, aileyi güçlendirmek, evliliği ve çocuk sahibi olmayı kolaylaştıran, teşvik eden hukuki düzenlemelerin ele alınacağını aktardı. Erbaş öte yandan çocukluk dönemi ile ilgili şunlara değindi: "Çocukluk dönemindeki ihmallerin ya da yanlış yönlendirmelerin çocuğun daha sonraki hayatında telafisi imkansız olumsuzluklar meydana getireceği inkar edilemez bir gerçektir. Tüm bunlar, çocukluk döneminin ne denli önemli ve hassas bir dönem olduğunu ve onun eğitimi hususunda başta anne ve babalar olmak üzere herkesin ne kadar bilinçli davranması gerektiğini göstermektedir.”

Tersi olursa zararı olur

Erbaş, “Aile sağlam olursa toplum sağlam olur, toplum sağlam olursa millet sağlam olur ve devlet sağlıklı olur, ayakta olur, güçlü olur. Hepsi ailede başlıyor. Aile mutlu olursa toplum mutlu olur, millet ve devlet mutlu olur. Tersi olursa hem millete hem de devlete zararı olur.” ifadelerini kullandı. Çalıştaya, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, Diyanet Akademisi Başkanı Enver Osman Kaan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler (BM) üst düzey yöneticileri ile akademisyenler katıldı.