Adana Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Tanju Altunsu, kurallara uyulması halinde vak’a sayılarının hızlı şekilde azalacağını belirterek, “Tedbirlere uymazsak sıkıntıyı yine toplum olarak bizler yaşıyoruz” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vak’a sayıları bir önceki haftaya göre 20-26 Kasım’da en çok artan 10 il arasında yer aldığı açıklanan bu şehirlerde, herkesin ilk günkü hassasiyetle tedbirlere uyması istendi. Adana Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Tanju Altunsu, vak’a artışlarının, kişisel koruyucu tedbirlere dikkat edilmemesinden kaynaklandığını dile getirerek, havaların soğumasıyla kapalı mekân kullanımının artması ve yeterince ortam havalandırması yapılmamasının da etkenler arasında yer aldığını aktardı. Vak’aların büyük çoğunluğunu 25-45 yaş aralığındaki çalışan kesimin oluşturduğunu anlatan Altunsu, iş yerlerinde ortam havalandırmasının iyi yapılması, maskelerin kesinlikle ihmal edilmemesi ve sosyal mesafeye uyulması gerektiğine işaret etti.

Herkes üzerine düşeni yapmak zorunda

Altunsu, kurallara uyulması halinde vaka sayılarının hızlı şekilde azalacağını söyledi. Kovid-19 ile ilgili herkesin üzerine düşeni yapmak zorunda olduğunu vurgulayan Altunsu, şöyle devam etti: “Bütün ülkelerde slogan belli, maske, mesafe, hijyen ve aşı. Yani bu kurallara, tedbirlere uymazsak sıkıntıyı yine toplum olarak bizler yaşıyoruz. Yine hastaneye yatışlarımız, ölümlerimiz artıyor. Bu kurallara uyduğumuz zaman ki bir dönem ciddî anlamda tedbirlerle bunların güzel sonuçlarını da gördük. Burada kişilerin kendi kişisel tedbirlerine uymaları çok çok önemli ancak o zaman sonuca ulaşacağız.” Altunsu, aşıdan dolayı hastalığı hafif geçirmenin rehavete sebep olmaması gerektiği uyarısında da bulundu.