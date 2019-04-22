İkiz bebekler birbirini uyandırmaz

Uyku Danışmanı Selen Sufri Üçok ve Sedef Fenik,” İkizlerden biri diğerine göre daha erken uyuyabilir ya da uyanabilir. Uyanması diğer bebeği uyandıracak gibi endişeleriniz olmasın, çünkü onlar aynı anne karnında büyüdükleri için birbirlerinin seslerine de çok alışıklardır” dedi.

Tekil bebeklerde olduğu gibi ikiz bebeklere de çok rahat uyku eğitimi verilebilir. İkiz bebekler için en çok sorulan sorular arasında biri ağlayınca diğerini uyandırıyor mu? Uyku Danışmanı Selen Sufri Üçok ve Sedef Fenik, “İkizlerden biri diğerine göre daha erken uyuyabilir ya da uyanabilir.

Uyanması diğer bebeği uyandıracak gibi endişeleriniz olmasın, çünkü onlar aynı anne karnında büyüdükleri için birbirlerinin seslerine de çok alışıklardır” dedi.

Birbirlerinin seslerine alışıklar

İkizler de tıpkı diğer bebekler gibi rahatlıkla desteksiz uyumayı öğrenebilirler. Uyku Danışmanları Selen Sufri Üçok ve Sedef Fenik, “Uyku eğitimi verirken ikizlerin aynı uyku ortamında (aynı odada) yatmasını, yakın saatlerde uyuma ve uyanmalarını sağlayarak yine beslenme saatlerini de aynı anda yaparak, birbirlerine senkronize etmek çok önemlidir. Bu anlamda tek bebek gibi düşünebilirsiniz, tabiî ki süreçte aynı odada ikisiyle de aynı anda ilgilenmek ve sakinleşmeleri için gerekli desteği vermek zorlu olacaktır. Biri diğerine göre daha erken uyuyacak, uyanıp diğerini uyandıracak gibi endişeleriniz olmasın, çünkü onlar aynı anne karnında büyüdükleri için birbirlerinin seslerine de çok alışıklardır” dedi.

İkizlerinizi tanıyın

Uyku Danışmanı Selen Üçok ve Sedef Fenik ikizlere eğitim verirken dikkat edilmesi gerekenleri sıraladı. İkizlerinizin günlük uyku - beslenme düzenlerini aynı olacak şekilde ayarlamalısınız. Aynı odada ayrı yataklarda birbirlerini görecek şekilde yatırmalısınız. İkizlerinizi yatağa aynı anda koymalı ve aynı anda kaldırmalısınız. Süreçte hangisini daha kolay hangisinin daha zor mizaçlı bebek olduğunu anlamaya çalışmalısınız. Uyku öncesinde rutinler oluşturarak uykuya geçişlerini kolaylaştırmalısınız. Yatağa koymadan önce iyice mayışmalarını sağlayarak, yarı uykulu şekilde yataklarına bırakıp, kendi kendilerine uykuya geçmelerini desteklemelisiniz. Yatağa yatırdıktan sonra sizde iki yatağın ortasında oturarak onların sakinleşmesine yardımcı olmalısınız.

İstanbul - Kübra Örnek