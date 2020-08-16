İlaç firmaları rekor seviyede grip aşısı üretiyor

Dünyanın önde gelen ilaç firmaları, Covid-19 salgını sürerken, kış öncesi hastaneleri bir ölçüde rahatlatmak amacıyla rekor seviyede grip aşısı üretiyor.

Sadece ABD’de grip aşısı üretimi bir önceki yıla oranla yüzde 11 artırıldı. Bu ülkede, 2020-2021 yılı için 194 ila 198 milyon doz grip aşısı üretildi. Dünya genelinde eczanelerin, reçetesiz satılan grip aşısı için bir önceki yıla oranla üretici firmalara iki misli sipariş verdiği belirlendi. İlaç üreticisi Seqirus, gelecek yıl için aşı üretimini yüzde 15 artırarak. 52 milyondan 60 milyon doza çıkardı. Fransız ilaç devi Sanofi ise üretimini yüzde 20 artırarak, 70 milyondan 80 milyon doza çıkarttı. Sanofi’nin Kuzey Amerika bölgesi aşı üretimi direktörü Michael Greenberg, AFP’ye yaptığı açıklamada, “Müşterilerimizden büyük miktarlarda siparişler alıyoruz.” diyerek durumu özetledi. ABD’de grip yüzünden geçen yıl 24 ila 62 bin arasında insan hayatını kaybetti. Yetkililer, Covid-19 salgını sürerken, hastanelerdeki yatak kapasitesini rahatlatmak adına en önemli halk sağlığı tedbirlerinden biri olarak grip aşısı olunmasını tavsiye ediyor. ABD başta olmak üzere, Avrupa ülkelerinde de grip aşısının zorunlu olması için başlatılan kampanya giderek ivme kazanıyor. Euronews Türkçe

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