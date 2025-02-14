İlaç kıtlığı sahte ve kaçak ilaçları arttırdı

Türkiye genelinde yaşanan ilaç temin sıkıntısı, hastaları mağdur ederken, sahte ve kaçak ilaçların piyasada yaygınlaşmasına neden oluyor.

İstanbul’da yakın zamanda düzenlenen bir operasyonda ele geçirilen yaklaşık 2 milyar TL değerindeki 5 milyon adet sahte kanser ilacı, mevcut durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. BirGün’de yer alan habere göre, Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, ilaç kıtlığından faydalanan fırsatçıların, hastaları sahte ve kaçak ilaçlarla tehlikeye attığını belirtti. Saydan, “Özellikle kanser gibi hayatî öneme sahip hastalıklar için ilaç bulmakta zorlanan vatandaşlar, çaresizlik içinde her türlü riski göze alabiliyor. Bu durum, sahte ilaç üreticileri ve simsarlar için bir fırsat hâline geliyor” dedi. Haber Merkezi

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