"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 ŞUBAT 2025 CUMA - YIL: 55

İlaç kıtlığı sahte ve kaçak ilaçları arttırdı

14 Şubat 2025, Cuma
Türkiye genelinde yaşanan ilaç temin sıkıntısı, hastaları mağdur ederken, sahte ve kaçak ilaçların piyasada yaygınlaşmasına neden oluyor.

İstanbul’da yakın zamanda düzenlenen bir operasyonda ele geçirilen yaklaşık 2 milyar TL değerindeki 5 milyon adet sahte kanser ilacı, mevcut durumun ciddiyetini gözler önüne seriyor. BirGün’de yer alan habere göre, Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, ilaç kıtlığından faydalanan fırsatçıların, hastaları sahte ve kaçak ilaçlarla tehlikeye attığını belirtti. Saydan, “Özellikle kanser gibi hayatî öneme sahip hastalıklar için ilaç bulmakta zorlanan vatandaşlar, çaresizlik içinde her türlü riski göze alabiliyor. Bu durum, sahte ilaç üreticileri ve simsarlar için bir fırsat hâline geliyor” dedi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 256
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    AB, Trump’a teslim olamaz

    İsrail, Gazze’ye çadır girişini de engelliyor

    Bir ülkenin itibarı ekonomisiyle ölçülür

    Enflasyon düşüyor sözü hikâye

    Ramazan gelmeden zamları geldi

    Dünyaya böyle mi örnek olunacak?

    Deprem gerçeği gizleniyor

    İlaç kıtlığı sahte ve kaçak ilaçları arttırdı

    Avrupalılar İsrail'i ziyaret etmek istemiyor

    Çocuklarımızın yarını için yolsuzluğa dur de

    'Tedirgin olunacak bir durum yok'

    Cârî işlemler 4 milyar 650 milyon dolar açık verdi

    Almanya-Münih'te bir araç kalabalığın arasına daldı: 28 kişi yaralandı

    Hizmet kervanı aynı inançla mücadelesine devam ediyor

    Ramazan kolisi yardımı yapılmalı

    Türkiye'ye Meteor satılmamasını isteyen Miçotakis'e Fransa'dan ret cevabı

    Musk: ABD, harcamalarda kesintiye gitmezse iflas edebilir

    Patagonya'daki yangınlarda 37 bin hektarlık alan kül oldu

    Lübnan'dan Trump'ın skandal Gazze planına karşı "Arap dayanışması" tavsiyesi

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Bu krizden hukuk ve demokrasiyle çıkılır
    Şükrü BULUT

    Altılı Masa, demokrasimizin bir başarısıydı
    Risale-i Nur'dan

    Muhabbetin yüzünü hakikî mahbuba çevirmek
    Ali FERŞADOĞLU

    “Türkiye yangın yerine dönmüş...”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Onun koruyucusu bizzat Allah’tır
    Cevher İLHAN

    “Gazze sürgün plânı” kırılganlığı
    Tuba Nurlan

    Sabrın ehemmiyeti
    M. Latif SALİHOĞLU

    Meşrutiyetin askıya alınması

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.