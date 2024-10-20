İlaç takibine yapay zeka destekli “e-Denetim” geliyor

Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK), ilaçlar, tıbbi cihazlar, özel tıbbi amaçlı gıdalar, biyosidal ve kozmetik ürünlerin takibine ilişkin yapay zeka destekli elektronik denetim (e-Denetim) sistemini hayata geçirecek.

Sağlıkta dönüşüm çalışmaları kapsamında daha önce Elektronik Reçete Sistemi (REÇETEM), ilaç ve tıbbi cihazların sistem üzerinden tekil takibine olanak sağlayan İlaç Takip Sistemi (İTS) ve Ürün Takip Sistemini (ÜTS) devreye alan TİTCK, ilk olma özelliğini taşıyan e-Denetim sisteminin oluşturulmasına ilişkin de çalışmalara başladı. Bu kapsamda, beşeri tıbbi ürün, tıbbi cihaz, özel tıbbi amaçlı gıdalar, biyosidal ve kozmetik ürünlere yönelik sürdürülen düzenleyici ve denetleyici faaliyetlerde yapay zeka destekli e-Denetim’e geçilecek. Sistemle, iş süreçlerinin hızlanması, manuel işlemler en aza indirilerek zaman tasarrufu sağlanması, denetim süreçlerinin daha kısa sürede tamamlanması ve böylelikle halk sağlığı için risk oluşturabilecek durumlara anında müdahale edilebilmesi amaçlanıyor. AA

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