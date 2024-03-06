İlaç yokluğu ciddi bir risk

Türk Eczacıları Birliği (TEB) Merkez Heyeti Üyesi Uzman Eczacı Taner Ercanlı, ilaç yokluğunun kronik hastalar için ciddi riskler taşıdığına ve fiyat artışlarının da yükselişte olduğuna dikkati çekti, “Bu, sistemin doğru işlemediğini gösteriyor” dedi.

TEB Merkez Heyeti Üyesi Ercanlı, ilaç fiyatlandırılmasında kullanılan euro kurunun güncel kurun çok altında kalmasından ötürü yaşanan ilaç yokluğu ve ilaç katkı paylarındaki artışa ilgili değerlendirme yaptı. Kurdaki artış ilaçlara yansıdı Ercanlı, “Sağlık Bakanlığı, mevcut İlaç Fiyat Kararnamesi’ne göre bir önceki yılın Euro kurunun ortalamasının yüzde 60’ını alarak ilaç fiyatlarını belirliyor. Fakat son yıllarda özellikle kurdaki aşırı artış enflasyondaki yükselmeye bağlı olarak bunun ilaçlara yansıması yokluğu da beraberinde getirdi. İlaç fiyatlandırmasında şu anda mevcut kur 17’lerde, reel kur 34’lerin üzerine çıkmış durumda. Firmalar da bu rakamlarla birçok ilacın ithalatını ya durduruyor ya da kısıtlı bir sayıda gerçekleştiriyor. İlaç yok olmaması gereken bir ürün.” dedi. Ankara - anka

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