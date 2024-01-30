İlaçlar pahalı, aktarlar doldu taştı

Şanlıurfa’da hastanelerde yaşanan yoğunluk, bazı ilaçların bulunamaması, bulunsa da pahalı olması gibi sebepler sebebiyle halk çareyi aktarlarda aramaya başladı. Kış mevsimiyle birlikte soğuk algınlığı, grip, gibi salgın hastalıklarda ülke genelinde yoğunluk yaşanıyor.

Nüfusu 2 milyonu geçen Urfa’da da salgın hastalıklar nedeniyle aciller hastalara yetişemiyor. Hem hastanelerdeki doluluk oranları hem de ilaca erişimin zorlaşması Urfalıları, aktarlara yönlendirdi. Aktar Özgür Karakeçili, son dönemde normalin üstünde bir talep olduğunu belirtti. Karakeçili, “Bu aralar vatandaşlardan özellikle üst solunum yoluna iyi gelecek bitkilere yönelmiş durumda. Zencefil, papatya, hatmi çiçeği ve balgam söktürücü gibi bitkilere yoğun talepler var. Nefes darlığı, astım gibi rahatsızlıklar yaşayan vatandaşlar bu bitkilere yöneldi” diye konuştu.

Pandemi gibi

Karakeçili, yoğunluk nedeniyle dükkanı kapatamayacak noktaya geldiğini vurguladı: “Dükkanı kapatıyorum telefonla aranıyorum açmam için. Dükkanı açıp istediklerini verip kapatıp gidiyorum.” Bu yoğunluğun bir benzerini pandemi döneminde yaşadıklarını kaydeden Karakeçili “Biz de şaşırdık,. Pandemi dönemindeki sıkıntılar bu yıl yaşanıyor.. Pandemiden sonra satışımız çok oldu. Şimdi de aynı durumu yaşıyoruz” dedi.

Haber Merkezi