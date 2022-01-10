"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 OCAK 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

10 Ocak 2022, Pazartesi 11:16
25-31 Aralık tarihleri arasında 100 bin kişi içindeki haftalık toplam vaka sayısı açıklandı. Vaka yoğunluğu en çok artan illerin başında Eskişehir ve İstanbul geliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 25-31 Aralık tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı.

İllere göre vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 oldu.

Eskişehir ise bir önceki haftaya göre neredeyse 2 katına çıktı. Bir önceki haritada 427,42 olan vaka sayısı, yeni haritada 825,92 olarak kaydedildi.

En çok artış görülen iller

25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle sıralanıyor:

"Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli."

Etiketler: haftalık vaka
Okunma Sayısı: 95
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

    TÜİK, işsizlik rakamlarını açıkladı

    Dolar kurunda son durum ne?

    Kazakistan’daki olaylarda 8 bine yakın kişi gözaltına alındı

    Hukukta gerekli adımlar atılsın ekonomik problemler çözülür

    Özgür basın ağır baskı altında

    Hâkim ve savcı tartışması bitmiyor

    Çaykur Rizespor - Beşiktaş maçı beraberlikle sonuçlandı

    CHS, OHAL’de dayatıldı

    Bu hukuksuzluklarla mı?

    Almatı kıyamet filmlerinden çıkmış gibi

    Ticari, bakımını yaptır!

    Yalan haberler nasıl anlaşılır?

    Akçakale Şehitleri dualarla ebediyete uğurlandı

    Son 24 saatte 61727 kişinin testi pozitif çıktı, 173 kişi vefat etti

    Yüzde 57: Erken seçim yapılsın

    Bir numaralı sorun Beştepe’dekiler

    Boğaziçi kayyımla dibe vurdu

    Kimliklere e-İmza yükleme işlemleri başlıyor

    Çin'de Omicron varyantı alarmı

    En Çok Okunanlar

    Şükrü BULUT

    Korona tiyatrosunda son perde…
    Süleyman KÖSMENE

    Şeytan Cennete nasıl girdi?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Fildişi Sahili’nden…
    M. Said ZEKİ

    Metaverse’den Âlem-i Misale-1
    Yeni Asya'dan Size

    e-gazetede yeni kampanya: 12 ay abone olana Risale-i Nur’un Medyadaki Dili hediye
    TALHA FIRAT

    Hukukta gerekli adımlar atılsın ekonomik problemler çözülür
    Risale-i Nur'dan

    Şükür, nimetin lezzetini arttırır
    Ali FERŞADOĞLU

    Mamehuran hırsızlarını tevbekâr eden sır
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Hatalardan nedamet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.