İllere göre haftalık vaka sayıları açıklandı

25-31 Aralık tarihleri arasında 100 bin kişi içindeki haftalık toplam vaka sayısı açıklandı. Vaka yoğunluğu en çok artan illerin başında Eskişehir ve İstanbul geliyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 25-31 Aralık tarihleri arasında her 100 bin kişide görülen vaka sayısını açıkladı.

İllere göre vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul'da 663,69, Ankara'da 184,29, İzmir'de 323,30 oldu.

Eskişehir ise bir önceki haftaya göre neredeyse 2 katına çıktı. Bir önceki haritada 427,42 olan vaka sayısı, yeni haritada 825,92 olarak kaydedildi.

En çok artış görülen iller

25-31 Aralık arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il ise şöyle sıralanıyor:

"Eskişehir, İstanbul, İzmir, Aydın, Çanakkale, Muğla, Kırklareli, Gümüşhane, Edirne, Kocaeli."