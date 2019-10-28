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28 EKİM 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

İnme tedavisinde yeni dönem

28 Ekim 2019, Pazartesi 13:45
Sağlık Bakanlığı tarafından, inme geçiren hastanın uygun merkeze sevk edilerek müdahalesinin yapılması için nöroloji kliniği, bilgisayarlı tomografi, yoğun bakım yatağı gibi kaynaklara sahip tüm hastanelerde inme birimleri kurulacak.

Sağlık Bakanlığınca, inme geçiren hastaya kısa sürede müdahale edilebilmesi için, gerekli donanıma sahip tüm hastanelerde inme birimleri kurulmasını ve beyin damarlarının açılması işlemini yapacak hekimlerin yetkilendirilme esaslarını içeren yol haritası hazırlandı.

İnme, kalp hastalıkları ve kanserlerden sonra dünya genelinde en sık görülen üçüncü ölüm nedeni, erişkin yaş grubunda en önemli uzun dönem özürlülük kaynağı ve en sık hastaneye yatışa yol açan nörolojik hastalık olarak gösteriliyor.

Sağlık Bakanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Türkiye'de inme, erişkin nüfusta binde 1-2 kişide görülüyor. Yılda yaklaşık 50 bin-100 bin yeni inme vakasıyla karşılaşılıyor.

Genellikle beyin ana damarlarının kan pıhtısı nedeniyle ani tıkanmasıyla gelişen akut inmede etkin tedavi olan damar açıcı yöntemin, sonuç verebilmesi için beyin hücrelerinin tamamen ölmeden en erken saatlerde uygulanması önem taşıyor.

İlk birkaç saat içinde hastaya ulaşılması, hastanın uygun tedavi merkezine nakli, gerekli tetkiklerin süratle yapılarak raporlanması ve deneyimli ekibin hızla tedaviye başlaması, sağlık hizmet sunucuları arasında kapsamlı organizasyonu ve koordinasyonu gerektiriyor.

Etkin olarak çalışan "112 Acil Çağrı" sistemi, bilgisayarlı tomografi (BT) ve manyetik rezonans görüntüleme (MR) cihazlarının sayısı ile yaygınlığında ulaşılan yüksek seviye ve gerekli ilaçlara kolay ulaşılabilirlik, akut inmeli hastalara ideal sağlık hizmeti sunumunda Türkiye'yi üst seviyeye taşıyor.

"Beyin damarını açacak hekimler Bakanlık tarafından yetkilendirilecek"

Akut inme geçiren hastaların en kısa zamanda damar açıcı tedaviye ulaştırılması amacıyla ihtiyaç duyulan organizasyon ve koordinasyonun sağlanması için "Akut İnmeli Hastalara Verilecek Sağlık Hizmetleri Hakkında Yönerge" çıkarıldı.

Yönergeyle nöroloji kliniği, bilgisayarlı tomografi, yoğun bakım yatağı gibi kaynaklara sahip tüm hastanelerde inme birimleri yapılandırılma çalışmaları başlatıldı.

Hastaların hızla uygun merkezlere sevk edilmesini sağlamak üzere ilgili tüm tarafları kapsayan yol haritası belirlendi ve konuyla ilgili rehber yayımlandı.

Çalışmalar, Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulacak Bilimsel Danışma Kurulları ile yürütülecek. Beyin damarlarının açılma işlemlerini yapacak hekimler, Bakanlık tarafından yetkilendirilecek.

İnme birimlerinin tanı ve tedavilerindeki başarı oranları, uluslararası kabul görmüş göstergeler kapsamında ölçülecek ve idealin altında klinik sonuçları olan merkezlerde düzeltici faaliyetler yürütülecek. Mevcut sağlık insan kaynaklarının geliştirilmesi için eğitim faaliyetlerine devam edilecek.

AA

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