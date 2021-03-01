Bizim Aile Dergisi 374. Mart sayısında, “İnsanlığın kurtuluşu Risale-i Nur’da” diyor.

HABER: Kübra Örnek Korkmaz

kubraornek@yeniasya.com.tr

Aylık kadın aile dergisi Bizim Aile, Mart sayısında kapak başlığını “İnsanlığın kurtuluşu Risale-i Nur’da” olarak belirledi. Mübarek gecelerden Berat Gecesi’nin bu ayda olması hasebiyle, kurtuluş çaresinin Kur’ân’ın manevî tefsiri olan Risale-i Nur ile mümkün olduğu söylendi. Rahmetin ve merhametin her yeri kuşattığı mübarek aylar ve geceler tebrik edildi. Ve lâyıkıyla geçirilmesi gerektiği vurgulandı.

Tabiat Risalesi Japonca’ya çevrildi

Derginin Kapak dosyasında Prof. Dr. İlyas Üzüm ile Risale-i Nur üzerine röportaj gerçekleştiriyor. Cenk Çalık, “Zamanın ilânatı: Online (çevrimiçi) dersler” başlıklı yazısında, Risale-i Nur’un ehemmiyetini anlatıyor. Japonya’dan gelerek Müslüman olan ve Risale-i Nur okuyan Hatice Demir, Tabiat Risalesi’ni Japoncaya çevirme sürecini dergiyle paylaşıyor. Psk. Ayşenur Aydoğdu Akten, karantinada geçen aile hayatını ele alıyor. Tabiattan topladığı yaprak, dal, ağaç kabuğu gibi malzemelerle takılar tasarlayan Gizem Gül Taşçı, bu serüvene nasıl başladığını anlatıyor.

Kışın kahvaltı yapmanın önemi

Çevre Mühendisi Elmas Zeynep Salihoğlu, Geri Dönüşüm sayfasına “Ekolojik ayak izi nedir?” başlıklı yazısını yayınlıyor. Öğrenci Diyetisyen Nurbahar Salihoğlu, Beslenme sayfamızda kışın kahvaltı yapmanın önemini anlatıyor. Derginin Dağarcık bölümü birbirinden renkli muhtevalarla kış günlerimizi ısıtıyor. Bu ay, Lezzetli Tarifler’de Fellah Köftesi, El Emeğim’de toka yapımı, Doğalı varken sayfamızda toksinlerden arınmak için Oil Pulling (yağ çekme) tarifi var. Esma-i Hüsna, Cevşen-ül Kebir’den dualâr, Kitaplığımızdan ve Bulmaca sayfaları da yepyeni muhteva ile istifadenize sunuyoruz. İyi okumalar…