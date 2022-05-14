İstanbul Yeni Asya Hanımlarından panel daveti

“Pandemi İmtihanında Sağlık” konulu panel yarın İstanbul’da yapılacak.
Yeni Asya Kültür Eğitim ve Araştırma Vakfı Hanımları tarafından düzenlenen “Pandemi İmtihanında Sağlık” konulu panel 15 Mayıs Pazar günü saat 14:00 - 16:30 arasında Cemal Yener Tosyalı caddesi, no 61 Fatih/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek.
Uzman Dr. Dolunay Coşkun’un panel yöneticiliğini yapacağı programda panelistler ve konuları şu şekilde: Diyetetik ve Beslenme Uzmanı Nurefşan Bulut; ‘Adetullah dairesinde beslenme ve açlık’, Eczacı Betül Nur Manisalı Yaşar; ‘Sağlıklı yaşam için bedeni maddi ve manevi terbiye etmenin önemi’, Hemşire Ayşenur Özer; ‘Şükrün insan psikolojisi üzerine etkisi’, Dr. Eslem Tola; ‘Korkunun insan psikolojisi üzerine etkisi’, İnt. Dr. Nuray Çiftkaya; ‘Ümidin İnsan psikolojisine etkisi.’ Programda ayrıca, gazetemiz çizerlerinden İbrahim Özdabak’ın panelle ilgili çalışmalarından oluşan resim sergisi yer alacak. Gıda kermesi gerçekleştirilecek ve Yeni Asya Neşriyatın kitap standı açılacak.
İstanbul - Yeni Asya