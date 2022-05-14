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14 MAYIS 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

İstanbul Yeni Asya Hanımlarından panel daveti

14 Mayıs 2022, Cumartesi 03:33
“Pandemi İmtihanında Sağlık” konulu panel yarın İstanbul’da yapılacak.

Yeni Asya Kültür Eğitim ve Araştırma Vakfı Hanımları tarafından düzenlenen “Pandemi İmtihanında Sağlık” konulu panel 15 Mayıs Pazar günü saat 14:00 - 16:30 arasında Cemal Yener Tosyalı caddesi, no 61 Fatih/İstanbul adresinde gerçekleştirilecek.

Uzman Dr. Dolunay Coşkun’un panel yöneticiliğini yapacağı programda panelistler ve konuları şu şekilde: Diyetetik ve Beslenme Uzmanı Nurefşan Bulut; ‘Adetullah dairesinde beslenme ve açlık’, Eczacı Betül Nur Manisalı Yaşar; ‘Sağlıklı yaşam için bedeni maddi ve manevi terbiye etmenin önemi’, Hemşire Ayşenur Özer; ‘Şükrün insan psikolojisi üzerine etkisi’, Dr. Eslem Tola; ‘Korkunun insan psikolojisi üzerine etkisi’, İnt. Dr. Nuray Çiftkaya; ‘Ümidin İnsan psikolojisine etkisi.’ Programda ayrıca, gazetemiz çizerlerinden İbrahim Özdabak’ın panelle ilgili çalışmalarından oluşan resim sergisi yer alacak. Gıda kermesi gerçekleştirilecek ve Yeni Asya Neşriyatın kitap standı açılacak.

İstanbul - Yeni Asya

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