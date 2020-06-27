Kahvaltılık çikolata fiyatına bal olmaz

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan sahte ve tağşiş yapılmış ürünler, insan sağlığını tehdit etmeye devam ediyor.

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK

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Kötü niyetli kimseler özellikle zeytinyağı ve bal gibi ürünlerde yaptıkları akıl almaz sahtekârlıklarla tüketicinin konu hakkında yetersiz bilgi sahibi olmasından faydalanıyor. “Bal doğal bir üründür ve fiyatları piyasadaki fabrikasyon tatlı kahvaltılık ürünlerden daha yüksektir. Akla mantığa yatmayan, reçel, pekmez ve kahvaltılık çikolata fiyatına satılan ürünler tercih edilmemelidir.” diyen Türkiye’nin Bal Gurmesi Ahmet Bağran Aksoy, “İnsanlar besin değeri yüksek olduğu için bal tüketmek istiyor, fakat piyasadaki sahte ve tağşiş yapılmış ürünler, halk sağlığını doğrudan tehdit ediyor. Bakanlığımızın açıkladığı son tağşiş yapılmış ürünler listesinde de bunu gördük. Bu sebeple tüketici ham ve katkısız bal tüketmek istiyorsa rüştünü ispatlamış markaları tercih etmelidir” dedi.

ARACIDAN DEĞİL, ARICIDAN BAL ALINMALIDIR

Balın tabiattaki en besleyici ürün olduğunu ve insanın hayatını sürdürebilmesi için bal ve arı ürünleri tüketmek zorunda olduğunun altını çizen Aksoy, “Öncelikle şu bilinmelidir; balın sahtesi laboratuvar şartlarında yapılan incelemeler sonrası anlaşılır. Renginden, tipinden ve kokusundan işin uzmanı olmayan kişilerin doğal balı anlaması güçtür. Fakat tüketicimiz bazı noktalara dikkat ederek doğru balı seçebilir. Gerçek çiçek balı kristalize olur ve donar. Bal donduğu zaman endişe edilmemelidir. Ayrıca ham ve katkısız balın tadı 15-20 saniye daha damakta kalır bu da önemli bir noktadır. Aracıdan değil arıcıdan bal alınmalıdır. Tüketicilerimiz kendi üretim çiftlikleri olmayan markaları alırken daha temkinli olmalıdır.”