Kalyubi (2)

İnsan sağlığında yaşanan önemli sıkıntılardan birisi de, ses kısılmasıdır.

İncir, kuru üzüm, çam fıstığı, ceviz, kabuğu soyulmuş tatlı badem, susam, yumurta sarısı gibi gıdalardan yenir. Ayrıca kereviz veya turp suyu içilmesi fayda sağlayacaktır. Arpa suyuna tatlı badem yağı karıştırılarak veya tatlı nar suyu, ayva suyu özellikle keçi sütüne karıştırılarak içilir. Meyan balı macunu yemek, turp suyu veya lahana suyuna az sirke karıştırarak, gargara yapmak veya dut şurubu içmek, ses kısıklığına fayda sağlar. Çok ekşi gıdalar sese zarar verebileceğinden, sakınmak gerekir.

Bademcik (tonsillit) ve boğaz iltihaplarında, turunç suyuna gül suyu karıştırılarak gargara yapılır. Ekşi nar suyu, kişniş suyu, kuru incirin suda haşlanması ile elde edilen suyun içilmesi fayda sağlar. Göğüs hastalıklarının özellikle yorucu öksürük hallerinde; süzme bala çok az miktarda kündür karıştırılarak günde 2-3 defa yenmesi veya kavun çekirdeği meyankökü ile karıştırılarak toz haline getirilerek karıştırıldıktan sonra yenmesi, fayda sağlar. Acı badem toz haline getirildikten sonra, balla karıştırılarak yenir, üzerine bir miktar ılık su içilir. Ayrıca toz haline getirilen KETEN TOHUMU balla karıştırıldıktan sonra, 1-2 tatlı kaşığı miktarı yenir. Faydası görülen başarılı bir uygulama da; bir kabın içinde hazırlanan un bulamacına, toz haline getirilen badem karıştırılarak, 20 dakika pişirildikten sonra yenir. Denenmiştir.

Nefes darlığı ve astım bronşit rahatsızlıklarında, kabuğu alınmış susamı balla yemek fayda sağlayacaktır. Acı badem yağı, sirke-kimyon karışımı, bal-sirke karışımı, kara veya sarı halile-bal karışımlarından içilmesi, ceviz-incir yemek, zufa otu, meyankökü, kereviz sularından içmek, denenmiş ve faydaları görülmüştür. Besbase, anason veya CELENCEBİN şurubu (gül ve bal karışımı) içilmesi faydalı destek sağlar. Kuru veya nemli öksürüklerde, KEKİK çayı içilir. Kuru incir haşlanıp, balla karıştırılarak veya keten tohumu balla macun yapılarak yenir. Acı badem bal karışımının sulandırılarak içilmesi veya çam fıstığının balla karıştırılarak yenmesinin faydaları görülmüştür. Çok faydalı bir uygulama ise, 3 gün süre ile, sabah akşam olmak üzere közlenmiş SOĞAN yemektir.

Bel ağrısı, gut (damla hastalığı, nikris), eklem ve sinir ağrılarında; tatlı badem yağı ile masaj yapılması faydalıdır. UD-I HİNDÎ saf zeytinyağında kısık ateşte kaynatıldıktan sonra, ağrıyan bölgeye masaj uygulanırsa, rahatlamaya vesile olur.

Sindirim sistemi ve özellikle mide faaliyetlerinden kısa bilgiler verilecek olursa, mide fizyolojisinde dört farklı faaliyet bir arada cereyan etmektedir.

BİRİNCİSİ: Yemeğe olan cazibe ve iştahı organize eden duygulardır. Bunun zayıflaması ile, iştah yok olur. Yemeklere ilgi azaldığından, devamı halinde baş ağrısı, migren, kulak, göz ve boğaz ağrılarını tetikler. Bu durumun önlenmesi ve giderilmesi için, GÜL ezilerek macun yapıldıktan sonra, içine DAMLA SAKIZI ve nane karıştırılarak yenir.

İKİNCİSİ: Yemeğin midede tutularak, muhafaza edilmesidir. ÜÇÜNCÜSÜ: Yemeğe, sindirilmek üzere yapılan pişirme faaliyetidir.

DÖRDÜNCÜSÜ ise: Midede bulunan gıda karışımını, sindirimin devam edeceği bölümlere yönlendirmesidir. Bütün mide hastalıklarına faydalı olan GÜL ve BAL karışımından elde edilen CÜLENCEBİN (gül-bi-hunguvin) macunu, NANE-BAL macunu, havlıcan-bal macunu yemek veya ılık su ile, toz haline getirilen damla sakızı içmek, bî-iznillah şifaya vesile olacaktır.

Mide fonksiyonlarını güçlendiren tonik etkili bitkilerden nesrin çiçeği, turunç veya yapraklarından, yaban mersini, nane ve tarçın çayları destek sağlar. Kereviz, kereviz tohumu veya kereviz saplarından elde edilen su, koruma ve destek amaçlı kullanılır. Ravend, sumak, kına kına, ayva, armut, karanfil, nar çiçeği, ud-ı hindî, asma yaprağı gibi bitkiler de, mide sağlığının korunmasında destek sağlar. Sindirimi kolaylaştıran bitkilerden topalak, havlıcan, kimyon, kekik, zencefil, karabiber, nane, kereviz, ceviz, anason, narenciye kabukları, limon, kişniş ve soğandan destek sağlanır. Sindirim sistemi spazmlarında, incir ve mahlep balla karıştırılarak, su ile birlikte 7 gün süre ile yenmesi veya az kavrulmuş kimyon yemek, sıkıntının geçmesine vesile olacaktır. Sıkıntı veren karın şişkinliklerinde besbase, havuç tohumu, ZENCEFİL, dar ül fülfül, kakule, kimyon, ravend, tarçın, karanfil, karabiber, kekik ve topalak’tan bir çay kaşığı miktarı yemek veya PAPATYA çayı içmek, rahatlamaya vesile olacaktır. Sindirim sistemindeki gazı engellemek için dereotu, meyankökü, fıstık, badem, limon veya damla sakızı tüketilmesi faydalı olacaktır.

Sindirim sisteminin olumsuz etkilenmeleriyle meydana gelen bulantı ve kusmalara karşı ekşi nar, sekencebin (süzme bal-sirke karışımı), temirhindî şerbeti, soğuk algınlığından kaynaklanıyorsa karanfil, ud-ı hindî, tarçın veya havlıcan kullanılması fayda sağlayacaktır. İshal vak’alarında, mazı toz haline getirilerek, ayranla içilir. Fesleğen (reyhan) kuru veya çay şeklinde, kişniş, pişirilmiş ayva, nane çayı, nar çiçeği, palamut, hurma veya böğürtlen fayda sağlar. Yemekten önce ve yemekten sonra incir yemek, menekşe veya gül şurubu içmek sindirim organlarının faaliyetini yumuşatarak, kabızlıktan korur.

İnsanların yaşadığı sıkıntı ve ağrıların en önemlileri, bacaklardaki ağrılardır. Bu tür ağrılarda rahatlayabilmek için, bal-sirke ve nane yağı karışımından veya badem yağı- kekik karışımından içilir. Aynı zamanda, bu karışımlarla ağrılı bölgelere masaj uygulanması fayda sağlayacaktır. CEVİZ YAĞI içmek veya masaj uygulamak da rahatlamaya vesile olacaktır. ŞAHTERE bitkisinden çay olarak veya yağıyla masaj uygulanması, fark edilecek derecede faydalar sağladığı tecrübe ile görülmüştür.

Şehabeddin Kalyûbî (ra) tıbbî hikmetlerine bî-iznillah devam edeceğiz.

SAĞLICAKLA KALIN