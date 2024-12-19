Kalp hastalıklarını 4 dakikada tespit ediyor

İstanbul Demiroğlu Bilim Üniversitesi tarafından “MediAi’24 Tıpta Yapay Zekâ’nın Geleceği” sempozyumu düzenlendi.

Yurtiçinden ve yurtdışından birçok akademisyen ve sektör temsilcisinin katılımıyla 14 Aralık’ta gerçekleştirilen sempozyumda, sağlık alanında yapay zekanın geleceği, çok yönlü ve derinlemesine bir şekilde tartışıldı.

Sempozyumda, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Esad Çekin, kardiyoloji alanında yapay zekanın geleceği üzerine gerçekleştirdiği sunumda kalp hastalarına müjde niteliği taşıyan yeni yapay zeka teknolojisini anlattı.

Kalp hastalıklarını yalnızca 4 dakikalık bir uygulama ile hiçbir yan etki olmadan, erken dönemde tespit edebilen yapay zeka destekli Vektörkardiyografi metodunun detaylarına ilişkin bilgi veren Dr. Çekin, “Bu yöntem ile kalp hastalıkları hiçbir bulgu vermediği safhada dahi tespit edilerek, ani kalp krizi nedenli ölüm ve hayat kalitesi kayıplarının önüne geçilebiliyor” dedi.

İstanbul - anka