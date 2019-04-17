Kanserin ilâcı moral

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kerim Sönmezoğlu, kanser teşhisi konulmuş olmasının her şeyin bittiği anlamına gelmediğini belirterek, “Çok fazla morallerin bozulmaması gerekir çünkü stres ve moral bozukluğu, kanserin büyümesi ve çoğalmasını tetikleyen bir faktör” dedi.

Muğla’nın Bodrum ilçesinde düzenlenen “31. Ulusal Nükleer Tıp Kongresi ve 8. Balkan Nükleer Tıp Kongresi”ne katılan Sönmezoğlu, “Bu teknoloji dünyada da son 5 yıldır gündemde. Türkiye’de üç tane var. Henüz yeni, ama etkili bir yöntem. Kanser hastalarında başarılı olacağını ve birçok hastaya daha hızlı teşhis, tedaviye verdiği cevapları daha erkenden belirleme gibi avantajlı durumlara sahip olacağız” diye konuştu. Sönmezoğlu, PET/MR’ın yanında pozitron emisyon tomografi/bilgisayarlı tomografi (PET/BT) sisteminin de bulunduğunu, PET/MR’ın avantajının diğer sisteme oranla daha az radyasyona maruz bırakması olduğunu belirtti. AA

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