Kayseri’de çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı kalmadı

Pediatrinin ağır çalışma koşulları ve diğer branşlara göre daha düşük gelir seviyesi nedeniyle yeni mezunların tercih etmediği çocuk sağlığı ve hastalıkları anabilim dalları, bazı hastanelerde uzman eksikliği sebebiyle kapanma noktasına geldi.

Kayseri Şehir Hastanesi’ndeki çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanı hekimin istifası ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kadrosu bulunan hekimin eğitim için yurtdışına gitmesi sonrasında, şehirde çocuk enfeksiyon hastalıkları konusunda uzman bir hekim kalmadı. Cumhuriyet’in aktardığına göre, Kayseri Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Maalesef taşrada bu tarz sorunlar yaşıyoruz. Genel olarak kamu üniversitelerinin fakülteleri sıkıntıda, mevcut akademik personeli tutmakta ve yeni akademik kadro bulmakta zorlanıyoruz” dedi. Haber Merkezi

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