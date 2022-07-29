Kırmızı alarm veren sağlık sistemimiz çökebilir

Sağlık Hizmetleri Sendikası Genel Başkanı Özlem Akarken, sağlık sisteminde hali hazırda yaşanan krize ve koronavirüs vakalarının hızlı artışıyla önümüzdeki dönemde oluşacak manzaraya dikkat çekerek, “Her geçen gün azalan hekim ve sağlık personeli sayısı, randevu alamama krizi zaten kaç zamandır gündemde. Hekim başta olmak üzere sağlık kurum çalışanları mağdur, sağlık sistemi tükenmek üzeredir. Koronavirüs vakalarının kat kat yükselişi ise yakın zamanda sağlık sistemimize yıkıcı darbeyi vurabilir” ikazında bulundu.

Her gün yedi hekim yurt dışı için belge alıyor HEKİM VE SAĞLIK PERSONELİ SAYISI Hekimler başta olmak üzere sağlık personeline şiddet, yetersiz hekim ve personel sayısı, randevu alınamaması, istifalar, ekonomik bunalım gibi birçok sorunun yer aldığı krizin büyüdüğünü söyleyen Akarken, “Sağlık Bakanımız sosyal medya hesabından Omicron’a bağlı vakalar artış gösteriyor demiştir. Covid vakalarının dört kat arttığını herkes görmektedir. Hastanelerde randevu krizi büyümekte ve defalarca söylediğimiz gibi sağlık sistemindeki kırmızı alarm seviyesi hissettirerek gelmektedir.” dedi. Ankara - Fatih Karagöz

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