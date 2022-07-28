Her gün yedi hekim yurt dışı için belge alıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hekimlere, “Giderlerse gitsinler” sözlerinin ve sağlık çalışanlarına saldırıların artmasının ardından Türk Tabipleri Birliği’nden (TTB) ‘yurt dışına gitmek için’ belge isteyen doktorların sayısı hızla artıyor.

Her gün ortalama yedi hekim yurt dışına gitmek için belge alıyor. Erdoğan’ın bu söyleminin ve sorunlara duyarsız kalmasının ardından, bu yılın ilk altı ayı itibariyle yurt dışına gitmek için başvuran hekim sayısı fırladı. Yaklaşık 1200’ü aşkın hekimin yurt dışına gitmek için TTB’den belge almak için başvurduğu, yıl sonunda bu rakamın 3 binleri bulabileceği belirtildi. 2002’de yurt dışına gitmek için belge isteyen hekim sayısı 59’ken bu sayı Aralık 2021’de 1405’e çıkmıştı.

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