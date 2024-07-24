Klima hasta ediyor

İç Hastalıkları Uzm. Dr. Barış Doğukan Işıkoğlu, klima gibi soğutucu ve serinletici araçlar nedeniyle, yaz mevsiminde her yaştan birçok insanın çeşitli göğüs hastalıklarıyla mücadele ettiğini belirtti.

Güven Hastanesi İç Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Barış Doğukan Işıkoğlu, klima gibi soğutucu ve serinletici araçlar nedeniyle, yaz mevsiminde her yaştan birçok insanın çeşitli göğüs hastalıklarıyla mücadele ettiğini belirtti. Hastaneden yapılan açıklamaya göre, hava sıcaklıklarının artmasıyla kullanımı artış gösteren klima, vantilatör, portatif soğutucu gibi araçlar, bronşit, zatürre vakalarının yanı sıra halk arasında “klima hastalığı” olarak da bilinen lejyoner hastalığını yaygınlaştırıyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Işıkoğlu, klimaların birçok hastalığa yol açtığını aktararak, “Klima ve havalandırma ile ilişkili hastalıklar, genelde klimaların iyi temizlenmemesi, kirli havayı sirküle etmeleri ve özellikle sıcak havalarda soğuma amacıyla direkt vücuda temas edilmesi ile ortaya çıkan hastalıklardır. Bu hastalıklara bağlı şikayetler ise ateş, öksürük, burun akıntısı-hapşırık, balgam, hırıltı gibi üst ve alt solunum yollarına ait semptomlar olabileceği gibi yüz felcinde görülebilen yüzde asimetrik görünüm, ağızda kayma, konuşmada peltekleşme gibi semptomları da içerebilmektedir.” ifadelerini kullandı. AA

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