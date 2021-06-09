Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak. Toplantının ardından Koca, 19.00'da açıklama yapacak.

Koronavirüs Bilim Kurulu saat 17.30'da video konferans yöntemiyle toplanacak. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca toplantıya başkanlık edecek. Aşılamadaki son durum ve güncel vaka sayıları toplantının ana gündem maddeleri olacak. Toplantının ardından Bakan Koca saat 19.00'da açıklamalarda bulunacak.

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