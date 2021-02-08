"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ŞUBAT 2021 PAZARTESİ - YIL: 51

Koronavirüsün 14 kat ağır seyretmesine sebep oluyor!

08 Şubat 2021, Pazartesi 12:24
Bilimsel çalışmalar, Kovid-19 hastalarından sigara içme öyküsü bulunanlarda, zatürre gelişme, hastanede yatma, yoğun bakım ve solunum destek cihazı desteğine ihtiyaç duyma riskinin, diğerlerinden 14 kat fazla olduğunu ortaya koydu.

Toplumda sağlıklı yaşam bilincini geliştirmek, tütün kullanımı ve zararları konusunda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananları bırakmaları yönünde teşvik etmek amacıyla 9 Şubat "Dünya Sigarayı Bırakma Günü" olarak kutlanıyor.

Dünyadaki gibi Türkiye'de de en yaygın kullanılan bağımlılık yapıcı madde olan tütün ve tütün ürünleri, kanser, kalp damar hastalıkları, KOAH gibi pek çok önlenebilir hastalık ve erken ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor.

Tütün kullanımı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde ise her zamankinden çok daha fazla tehlike içeriyor. Bu ürünlerin kullanımının bırakılması sağlığın korunmasında büyük önem taşıyor.

Tütün ürünü kullananlar, virüsle karşılaşmaları durumunda özellikle risk altında bulunan bir grup olarak gösteriliyor.

Bu ürünün kullanımı, bağışıklık sistemine zarar vermesi, genel olarak akciğerlerinin savunma mekanizmasını bozması ve mukus artışı nedeniyle, akciğer, üst solunum yolu enfeksiyonları ve gribal enfeksiyonlara yakalanma riskini artırıyor.

"Tütün kullanımı, Kovid-19'a yakalanma sıklığı ve klinik seyrinin şiddetini artırıyor"

AA muhabirinin Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünden aldığı bilgiye göre, bilimsel çalışmalar, tütün ürünü kullanan ve tütün dumanına maruz kalanların, diğerlerine kıyasla Kovid-19'a yakalanma riskinin çok daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.

Öte yandan, sigara içme eylemi sırasında maske takılmaması, birden fazla kişinin bir araya gelerek sigara içmesi ve sigara içme sırasında muhtemelen kontamine ellerin ve sigaraların ağız ile yüze temasının artması, sigara içenlerin Kovid-19'a yakalanma riskini artırıyor.

Özellikle nargile, sadece Kovid-19 açısından değil, hepatit, tüberküloz, herpes gibi diğer bulaşıcı hastalıklar bakımından da büyük risk faktörü olarak gösteriliyor. Onlarca kişinin nefes alıp vermesinden dolayı marpucun içinde ve duvarlarında oluşan mikrop ve bakteri tabakası, solunum yoluyla kolayca bir kişiden diğerine geçebiliyor.

Sıklıkla tütün ürünü kullanımının bir sonucu olan KOAH, astım, kalp damar hastalıkları gibi pek çok kronik rahatsızlık, tütün ürünü kullananlarda, diğerlerine göre çok daha sık görülüyor. Bu da tütün ürünü kullananların virüse yakalanmaları halinde hastalık sürecinin uzun ve ağır seyretmesi, zatürre (pnömoni) ve başka komplikasyonların gelişmesi ve ölüm oranı (mortalite) riskini beraberinde getiriyor.

Yapılan pek çok bilimsel çalışma, Kovid-19'lulardan sigara içme öyküsü bulunanlarda, zatürre gelişme, hastanede yatma, yoğun bakım ve solunum destek cihazı (ventilatör) desteğine ihtiyaç duyma riskinin, sigara içmeyen hastalardan 14 kat daha fazla olduğunu gösteriyor. Bilimsel veriler, tütün ürünü kullanımının, Kovid-19'a yakalanma sıklığı ve klinik seyrinin şiddetiyle ilişkili olduğunu kesin olarak ortaya koyuyor.

"Tütün ürünleri kullanımı bırakıldıktan 2-12 hafta içinde akciğer kapasitesi artıyor"

Tütün ürünü kullanımı, Kovid-19 açısından bir risk faktörü olduğu gibi vücudun hemen hemen her organına zarar veriyor ve önlenebilir pek çok hastalık, sakatlık ve erken ölüme yol açıyor.

Bu risklerin önlenmesi için tütün ürünü kullanımının bırakılması öneriliyor. İlk sigara bırakma gününden itibaren akciğerlerde, kalpte değişim başlıyor. Yüksek kalp atış hızı, kan dolaşımındaki karbonmonoksit seviyesi normale dönüyor, kan basıncı düşüyor ve zamanla bağışıklık sistemi güçleniyor. Ortalama 2-12 hafta içinde dolaşım düzeliyor ve akciğer kapasitesi artıyor, öksürük ve nefes darlığı azalıyor.

Tüm bu iyileşmeler, vücutta Kovid-19 enfeksiyonunun riskini ve şiddetini azaltmaya yardımcı oluyor. Ayrıca çevredeki bireylerin, özellikle de çocukların pasif sigara dumanından korunması için de büyük kazanç sağlıyor.

AA

Okunma Sayısı: 599
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul'daki barajlarda son durum?

    Koronavirüsün 14 kat ağır seyretmesine sebep oluyor!

    Myanmar'daki darbe eylemleri 3. gününde

    'Aynı anda yüz yüze eğitime geçilmesi mümkün görünmüyor'

    Aşılama sürecinde ikinci doz uygulaması başlıyor

    İçişleri Bakanlığı: Eren-8 Amanoslar Operasyonu başladı

    Son 24 saatte salgın sürecinde yaşananlar

    Asgari ücretin dörtte biri faturalara gitti

    Üniversiteler nasıl bitirildi?

    Patatesi hayvan yemi olmaktan kurtarın

    İhracatçılar: Dolar daha fazla düşmesin

    300 Vekilden darbeye hayır

    Beşiktaş'tan zorlu maçta kritik 3 puan

    Sanal tehditlere karşı aile içi empati

    Biden'dan İran'a yaptırım açıklaması

    Türkiye'de Kovid-19 salgınında 112 kişi daha vefat etti

    Rehavet ve ihmal üçüncü dalgaya sebep olabilir

    Avusturya, Rus ve Çin Kovid-19 aşılarını ülkede üretmek istiyor

    Sıra Koç ve Sabancı’da mı?

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Bu müfteri zihniyete destek verenler de yandı!
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Tarafgirlik uçurumu
    Süleyman KÖSMENE

    Bir haşir yolculuğuna var mısınız?
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Sorgulama zamanı gelmedi mi?
    Yeni Asya'dan Size

    52. yılımıza hazırlanıyoruz
    M. Said ZEKİ

    “Mutlak itaat edilecek: Et!”
    Risale-i Nur'dan

    Ahrarlar hürriyet-i şer’iyeye vesile olacak
    Mehmet KARA

    “Yeni anayasa tartışması” nereden çıktı?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.