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9 EKİM 2020 CUMA - YIL: 51

KOVİD-19 aşısının denemeleri başladı

08 Ekim 2020, Perşembe 23:45
Türkiye aynı zamanda farklı ülkelerde üretilen ve insan denemelerinde FAZ-3 seviyesine gelmiş aşıların klinik çalışmalarına da katılıyor. Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel, “Şu anda insan çalışması aşamasına gelmiş bir aşının uluslar arası çalışmaları noktasında hastanemiz bu aşının deneme sürecindeki halkalardan biri” dedi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Koronavirüs Bilim Kurulu, Sağlık Bakanı Koca’nın başkanlığında toplanarak, salgınla ilgili son gelişmeleri değerlendirdi. Toplantıda, öncelikle dünyayla hemen hemen eş zamanlı yürütülen aşı geliştirme çalışmalarında gelinen nokta görüşüldü. İnsan üzerinde ilk uygulamalara en yakın 5 aşının geldiği aşamanın ele alındığı toplantıda, araştırma ürünü olarak üretilen ilk aşının detayları ve diğer 4 aşıda izlenecek aşamalar değerlendirildi.

Şüpheli vak’alar haricinde test sayısı arttırılmalı 

Hayvan deneyleri tamamlanan Kovid-19 aşısının GMP (İyi İmalat Prosedürleri) sertifikasyonu bulunan tesiste insan çalışmalarına yönelik ilk üretim aşamasına geçildiği, diğer 4 aday aşı için üretimin yakın olduğu görüşü Kuruldaki değerlendirmelerde netlik kazandı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi: “TÜİK ile iş birliği içinde yürüttüğümüz ‘Toplumsal Bağışıklık ve İnsidans (Görülme Sıklığı) Taraması’ çalışmasının tekrarlanarak, antikor seviyesi ölçümüyle bağışıklığın tesbiti, PCR testi ile aktif vak’a oranının yeniden değerlendirilmesi konusu toplantının diğer bir gündem maddesi olarak ele alınmıştır. Bilim Kurulu üyeleri ile tarama testleri politikamız da değerlendirilmiştir. Testlerin yaygınlaştırılarak, temas şüpheli vak’alar haricinde test sayısının daha da arttırılması yönünde görüş birliğine varılmıştır.”

FAZ-3 seviyesine gelmiş aşıların klinik çalışmalarında Türkiye de var 

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Türkiye, Kovid-19 aşı çalışmalarında etkin şekilde yer alıyor. Türkiye aynı zamanda farklı ülkelerde üretilen ve insan denemelerinde FAZ-3 seviyesine gelmiş aşıların klinik çalışmalarına da katılıyor. Çin menşeli aşının Hacettepe, Kocaeli ve İstanbul üniversitelerinde başlayan denemelerine Ankara Şehir Hastanesi de eklendi. Çin’den gelen Kovid-19 aşısının gönüllüler üzerindeki denemelerinde, Ankara Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Opr. Dr. Aziz Ahmet Surel yer aldı. Aşının ilk uygulandığı kişilerden olan Koordinatör Başhekim Surel, salgından çıkışta aşının yegâne umut olduğunu belirtti. Şu anda sadece tedbirlerle yayılımın önüne geçmeye, bulaşmayı engellemeye çalışıldığının altını çizen Aziz Ahmet Surel, şunları kaydetti: “Aşı oluştuğu zaman hem bizim toplumumuz, hem dünyanın kalanı bu noktada ciddi şekilde bir korumaya sahip olacak ve pandemiyi kırabileceğiz. Şu anda insan çalışması aşamasına gelmiş bir aşının uluslar arası çalışmaları noktasında hastanemiz bu aşının deneme sürecindeki halkalardan biri. Biz de sağlık çalışanı diğer arkadaşlarımız gibi gönüllü olduk. Bu aşının bir an evvel değerlendirilip inşallah hem ülkemizdeki insanlara, hem dünyanın kalanına umut olması noktasında vazifemizi yaptık.”

Etiketler: Kovid-19, aşı, deneme
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