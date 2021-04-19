Kovid-19’da çocuk hastalar da artıyor

Prof. Dr. İsmail Cinel, “Yoğun bakımlar alarm veriyor. Genç hastalar, daha fazla doku tahribiyle geliyor. Virüs silah değiştirdi. Çocuk hastalarımız da artıyor” dedi.

Türkiye, salgının başından bu yana, vak’a ve ağır hasta sayısında en yüksek sayılara ulaştı. Bu hafta vak’a sayıları dört gün üst üste 60 binin üzerindeydi ve Cumartesi günü 62 bin 606, ağır hasta sayısı ise 3 bin 240’a ulaştı.

Euronews’deki habere göre Türk Yoğun Bakım Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Cinel, “Yoğun bakımlar alarm veriyor. Lütfen herkes artık bir adım geri dursun, seferberlik varmış gibi kurallara riayet etsin. 15 gündür kırmızı alarm çanları çalıyor. Yoğun bakımlar hastanelerin sigortasıdır, tamamen dolduğu an o sigortayı kaybedersiniz ve sistem kilitlenir” ifadelerini kullandı.

Yeni mutasyonların hem yayılmayı arttırdığını hem de dokuları daha fazla tahrip ettiğini belirten Cinel, “Çok daha genç hastalarımız var. Artık yoğun bakımlarda ortalama 78 gibi yaşlardan şu an 60’lara 59’lara geri geldik. Bu çok önemli bir detay. Çünkü artık 38 yaşında da hastamız var, 45 yaşında da hastamız var. Bunlar da dokuları daha tahrip olmuş bir şekilde geliyorlar yoğun bakımlarımıza. Şu anda ağır hasta sayısında 3 bin 200’lerdeyiz. Son altı haftadır her gün artıyor. Yoğun bakım gereksinimi de artıyor hızla” dedi.

“Yoğun bakım doluluk oranları en üst seviyede”

Türkiye’da 12 Nisan’da açıklanan yeni kısıtlamaların yeterli olup olmayacağının önümüzdeki haftalarda görüleceğini söyleyen Prof. Dr. İsmail Cinel, “Son yedi, sekiz haftadır aralıksız artıyor ağır hasta sayısı. İstanbul’da şu anda doluluk oranlarımız gerçekten en üst seviyede” şeklinde konuştu.

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Kovid-19 ölümlerinde 4,7 kat artış

Türk Tabipleri Birliği (TTB), sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Koronavirüs sebebiyle ölümlerin 1 Mart’tan günümüze 4,7 kat artarak 69’dan 318’e çıktığını belirtti. TTB’nin resmî Twitter hesabından, 1 Mart-18 Nisan arasındaki ölümlerin grafiği de paylaşılarak, şunlar ifade edildi: ‘’Resmi rakamlarla dahi 1 Mart’tan bugüne ölümler 4,7 kat artıp 69’dan 318’e çıktı. Bu grafiği tersine çevirmek mümkün: Ekonomik destekle toplu çalışma (fabrika, atölye vb.) ve iş alanlarını (AVM, vb.) kapatın, zorunlu üretim dışında çarkları durdurun, ölümler dursun”