Kovid-19 korkusu kalp hastalarının ölümüne sebep oluyor

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yapılan bir araştırmaya göre ağır kalp ve solunum hastalarının Covid-19’a yakalanırım korkusuyla hastaneye gitmeyip, tedavi almaması sebebiyle ölüm oranlarının arttığı ortaya çıktı.

Uzmanlar, bu tarz hastalıklara yakalanan insanların tedavi gördükleri zaman genelde iyileştiğini ifade ediyor. The American Journal of Medicine adlı akademik tıp dergisinde yayımlanan bir araştırma koronavirüs salgını döneminde ilginç bir gerçeği ortaya çıkardı. Derginin baş editörü Doktor Joseph S. Alpert, kalp rahatsızlıkları ya da COPD (Chronic Obstructive Pulmonary Disease- Kronik akciğer hastalığı) hastalığı bulunan kişilerin bir çoğunun, salgın öncesi döneme kıyasla çok daha kötü durumda ya da ölüme yakın derecede olduklarını söyledi. Alpert, “Ancak şu anda, yani pandemi döneminde âcil servise kalp krizi gibi rahatsızlıklar sebebiyle çok az kişi geliyor fakat bu hastalıklar kaynaklı ölüm oranı çok daha yüksek. Bunun tek bir cevabı var. Hastalar, kronik rahatsızlıklarının yanında Covid-19’a yakalanmaktan korkuyorlar ve mümkün olduğunca da hastanelere gitmiyorlar.” diye konuştu.

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