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22 TEMMUZ 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Kurban etinden virüs bulaşır mı?

19 Temmuz 2020, Pazar 22:31
Prof. Dr. Tevfik Özlü, kurban etinden koronavirüs bulaşma riskine ilişkin, “İster hasta, isterse sağlıklı virüsü taşıyan kişilerin konuşma, öksürme, hapşırma sırasında saçtığı damlacıklar etin üzerine gelirse, burada birkaç saat canlı kalabilir. Bu süre içinde bulaşma riski olabilir” dedi.

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Tevfik Özlü, Twitter’daki hesabından kurban etinden Koronavirüs bulaşıp bulaşmayacağına ilişkin açıklama yaptı.

T24’deki habere göre Özlü, ‘Kurban etinden virüs bulaşır mı’ diye soruluyor. Sorunun cevabı biraz karmaşık, birkaç adımda yanıtlamaya çalışacağım. Önce ‘Kurban etinde virüs olur mu’ sorusuyla başlayalım. İster hasta, isterse sağlıklı virüsü taşıyan kişilerin konuşma, öksürme, hapşırma sırasında saçtığı damlacıklar etin üzerine gelirse, burada birkaç saat canlı kalabilir. Bu süre içinde bulaşma riski olabilir. Ete virüs bulaşmış olsa bile, usûlünce pişirip yediğinizde virüs bulaşmaz. Elinizle dokunduğunuzda da bulaşma olmaz. Ancak, ete dokunduğunuz ellerinizi, sabunla yıkamadan ağzınıza, burnunuza ve gözünüze temas ettirirseniz bulaşabilir” dedi.

El hijyeni önemli

Ancak Tevfik Özlü, kurban kesim ve pay işini yapan veya o kalabalık ortamda bulunan kişilerden birinin virüsü bulaştırıcı olabilmesinin mümkün olduğunu belirtti. Özlü, şöyle devam etti; “Kesim, etin pay edilmesi, taşınması, depolanması, pişirilmeye hazırlanması gibi işlemler sırasında el hijyenine çok dikkat edilmeli. Ete dokunduktan sonra su ve sabunla en az 20-30 saniye yıkamadan, eller ağız, burun ve göze temas ettirilmemeli. Kesim ve pay edilme işlemleri, olabildiğince az sayıda kişilerce yapılmalı ve ilgisiz kişiler etrafta gezinmemeli. Ortamda bulunan herkes maskesini usulüne uygun olarak takmalı. El yıkanabilmesi için kalabalığa yetecek sayıda lavabo, sabun ve kağıt havlu olmalı”

‘Sokağa çıkma kısıtlaması gündemimizde yok’

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Sema Turan, Kurban Bayramı’nda sokağa çıkma kısıtlamasının şu anda Bilim Kurulu’nun gündeminde olmadığını söyledi. Doç. Dr. Turan, “Ancak Ramazan Bayramı’nda gerçekleşen sokağa çıkma kısıtlamasından sonra biliyorsunuz ki vak’a sayılarında da azalma oldu. Bu nedenle halkımız Kurban Bayramı’nda önlemlere uyacak. Burada dünyada söylenen maske, mesafe ve el hijyeni kuralı çok önemli bir kural. Bunlar artık hayatımızın bir gerçeği. Bu kurallardan şu aşamada vazgeçmek de mümkün değil” dedi.

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Bayramda tedbir şart

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Sinan Adıyaman, Kurban Bayramı’na çok az bir süre kaldığını, Türkiye’de birinci dalganın henüz atlatılamadığını ve vak’a sayıları binin altına düşse de test sayısı düştüğü için vak’aların azaldığına dikkat çekti. Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) test sayısı arttırılsın uyarılarına rağmen ülkemizde azaltıldığını belirten Adıyaman, “Kurban Bayramı’nın kurban kesimi, bayramlaşma ve ev içi ziyaretler sebebiyle salgının hızlanmasında etkisi olacak” dedi. “Kurban Bayramı’nda kesinlikle kamusal tedbir alınması şart. Bu önlemleri almazsanız bayramdan iki hafta sonra vak’a artışını görürsünüz. Biz bunu 1 Haziran’da yeniden açılımın sonuçları sonrası yaşadığımız vak’a artışlarıyla gördük” hatırlatmasında bulunan Adıyaman, sonbaharda influenza (grip) salgını öncesi vak’a sayılarının azaltılmasının gerektiğini söyledi.

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