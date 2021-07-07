Kurbanlık kesiminde neye dikkat etmeli?

İstanbul Veteriner Hekimler Odası (İVHO) Başkanı Murat Arslan, yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı’nın halk sağlığı, hayvan sağlığı, hayvan refahı ve ekonomik boyutları bulunan bir organizasyon olduğunu söyledi.

Kurban satış yerlerinin, İstanbul’da bayramdan 15 gün önce hazır hale getirileceğini belirten Arslan, şunları kaydetti: “2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ’de kesim yerleri, genel sağlık şartlarına uygun, dezenfekte edilebilir, zemininde su biriktirmeyen, yeteri derecede aydınlatma ve havalandırması bulunan yerler olması, kesim yapacakların mutlaka halk eğitim merkezlerinde 20 saatlik ‘kurban kesim elemanı’ kursu alması gerektiği bildirilmekte, ayrıca yeni tip koronavirüs bulaşma riskini azaltmak için gerekli randevulu sistem önerilmiştir. Ayrıca belirtilen kurallara uymaya vatandaşlara verilecek ceza miktarları da belirtilmiştir. Kurbanlıklarını satış için büyük şehirlere getirecek üreticilerin mutlaka aşıları tamamlanmış olmalıdır. Kurban satan üreticilerin mutlaka HES kontrolleri yapılmalı, ateşleri ölçülmelidir. Tüm kurban satış yerleri sınırlandırılmalı, tek giriş ve tek çıkışı bulunan alanlar oluşturulmalıdır” AA

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