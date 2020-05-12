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12 MAYIS 2020 SALI - YIL: 51

Maske ve eldiven atıklarına dikkat

12 Mayıs 2020, Salı 00:03
Geri Dönüşümcüler Konfederasyonu Başkanı Çetin, kullanılan maske ve eldiven gibi atıkların tabiata bırakılmaması gerektiğini belirterek “Her ne kadar evsel atık gibi görünse de bunlar hassas tıbbî atık” dedi.

Geri Dönüşümcüler Konfederasyonu Başkanı Mahmut Uğur Çetin, Kovid-19 salgınıyla ortaya çıkan sürecin geri dönüşüm sektörünü de olumsuz etkilediğini söyledi. Kovid-19 sebebiyle kullanımı yoğun artış gösteren maske ve eldiven gibi atıkların doğaya bırakılmaması ve yere atılmaması gerektiğini söyleyen Çetin, “Türkiye için çevre hassasiyeti bakımından bu dönem en önemli konu tek kullanımlık maske, eldiven ve koruyucu elbiseler. Her ne kadar evsel atık gibi görünse de bunlar hassas tıbbi atık” diye konuştu.

Ayrı poşete konulmalı

Özellikle çalışmak zorunda olanların duruma göre günde 3-4 maske ve en az 2-3 eldiven kullanabildiğine işaret eden Çetin, bunun salgınla ortaya çıkan problemin bir sonucu olduğunu kaydetti. Çetin, söz konusu sürecin sadece bir sağlık sorunu olmadığına, aynı zamanda çevresel etkilerinin bulunduğuna dikkati çekerek, hane halklarının çevre hassasiyeti konusunda bilinçlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Bu süreçte çevreye özel önem verilmesi gerektiğini vurgulayan Çetin, “Maskeleri kullandıktan sonra özel itinayla diğer evsel atıklara karıştırmadan, evinizde ayrı bir poşete koyun ve ağzını bağlayın. Bunları bağladıktan sonra da ikinci bir poşetle ayrı ayrı apartmandaki görevlilere teslim edin” dedi.

En az 72 saat bekletilmeli

Çetin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Nisan ayında tek kullanımlık maske ve eldivenlere ilişkin bir genelge yayınladığını belirterek şöyle konuştu: “Genelgede 72 saat kuralı var. Atık üzerinde virüsün kalma ihtimalini en aza indirmek için atık torbaları yani tek kullanımlık maske ve eldivenleri koyduğumuz poşetleri en az 72 saat diğer insanların ve hayvanların erişemeyeceği oda ve balkonlarda bekletmek gerekiyor. Bu tip genelgelerin kamu spotlarıyla desteklenmesi lâzım.”

AA

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