Maske, virüslerin yayılımını engelliyor

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Ocak, virüslerin yayılmasını önlemek için hasta olan kişilerin maske kullanması gerektiğini söyledi.

Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen bir sempozyum için Edirne’ye gelen Doç. Dr. Ocak, şunları kaydetti: “Özellikle risk grubundaki hastalar ve yaşlılar kapalı ortamlarda maske kullanırsa hastalıktan kendini korumuş olur. Hastalığa yakalanan kişiler de virüsleri başkalarına bulaştırmamaları için maske kullanmalılar. Hasta olan kişi maske taktığında hapşırsa ve öksürse dahi virüsler etrafa yayılmıyor.” Haber Merkezi

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