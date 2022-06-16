Muğla’da 2 yılda 50 doktor istifa etti

Birçok kentte olduğu gibi yaz aylarında nüfusu 1 milyondan 5 milyona ulaşan Muğla’da kamu hastanelerinde doktor ve personel eksikliği yaşanıyor.

Turizm sezonunun gelmesiyle birlikte nüfusu giderek artan kentte dahiliye, göğüs hastalıkları, ortopedi, beyin cerrahi alanlarında doktor bulunamıyor. CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Muğla’nın 13 ilçesinin 12’sinde hastane bulunduğunu, mevcut hastanelerin tamamına yakınında doktor başta olmak üzere personel yetersizliği yaşandığına dikkat çekti. Muğla Tabip Odası Başkanı Cafer Şahin ise Muğla da hem doktor hem de tıbbi malzeme eksikliği olduğuna vurgu yaptı. Şahin, “Toplamda son iki yılda Muğla’dan 50’nin üzerinde uzman doktor istifa etti, bir o kadar erken emekli oldu” dedi. Haber Merkezi

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